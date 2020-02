Polícia desbarata quadrilha em Jaú; dois santa-cruzenses são presos

Empresa de fachada era usada para

negociar produtos roubados; dois

empresários de Santa Cruz foram presos

Uma equipe da DIG — Delegacia de Investigações Gerais — de Bauru localizou dois galpões em Jaú com grande quantidade de produtos roubados na capital e região da Grande São Paulo. Três homens foram presos, sendo dois de Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo a polícia, a empresa havia sido criada para vender os produtos roubados com preços muito abaixo do praticado no mercado.

As investigações da Polícia Civil já estavam em andamento havia mais de um mês. De acordo com o delegado da DIG de Bauru, Cledson Nascimento, a primeira informação foi de que, na região, muitos eletroeletrônicos, alimentos e bicicletas estavam sendo oferecidos por preço muito abaixo do comércio. No lote, segundo informações da TV Tem, havia até fertilizantes.

Os produtos, na verdade, eram roubados em São Paulo e em cidades próximas à capital. Durante as investigações, a Polícia Civil ficou sabendo que um dos envolvidos era um motorista de Santa Cruz do Rio Pardo, que aparentemente era responsável pela entregada dos produtos furtados.quadrilha

Ele seria subordinado ao líder do grupo, que comandava a “empresa” montada em Jaú e que também é de Santa Cruz do Rio Pardo. Trata-se do empresário Mauri Bueno, que durante muitos anos foi comerciante do ramo de pneus.

O motorista, também de Santa Cruz, é Reginaldo Giacon, o “Ratinho”, que já teve envolvimento no caso de uma quadrilha que furtava gado na região de São Pedro do Turvo há quase uma década. Reginaldo e Bueno estão presos, assim como um terceiro integrante da quadrilha, que seria morador de Jaú.

Roubos em série

Segundo informações da polícia, Mauri comandava de Jaú a revenda dos produtos ilegais. Na quinta-feira, policiais da DIG cumpriram mandados de busca e apreensão no escritório comercial da empresa e num galpão nas proximidades, que era usado para armazenar as mercadorias.

Descobriu-se, também, que as notas fiscais, embora tivessem o registro da Secretaria da Fazenda, eram de empresas que não têm capacidade financeira para emitir valores altos. “O faturamento delas é irrisório durante o ano inteiro. São, na verdade, empresas efetivamente montadas para dar um caráter de legalidade a essas mercadorias”, disse o delegado Cledson Nascimento.

Algumas vítimas já foram identificadas pela polícia. Entre elas, está uma empresa do ramo de papelaria que teve uma carga avaliada em R$ 40 mil roubada na Barra Funda. Uma outra empresa teve um prejuízo de quase R$ 200 mil com roubos e uma terceira teve uma carga de peças automotivas, avaliada em R$ 15 mil, levadas na região de Cotia-SP. Entre os produtos apreendidos, há aparelhos de TV e ar condicionado, insumos agrícolas, bebidas e até gêneros alimentícios.

Por enquanto, os três homens vão continuar presos. A polícia continua investigando a origem de todas as mercadorias apreendidas e ainda apura a participação de outras pessoas nos crimes, assim como eventuais compradores dos produtos roubados.