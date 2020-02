Presidente vai deixar para MP decidir sobre devolução de valores

Pinhata protocolou no Ministério Público

o relatório sobre devolução de valores

indevidos pagos a vereadores faltosos

O presidente da Câmara, Paulo Pinhata (MDB), protocolou no Ministério Público, na semana passada, o relatório produzido pela Procuradoria Jurídica do Legislativo sobre o pagamento integral a vereadores que faltaram às sessões. O documento, que é um levantamento das ausências desde 2009, apontou os dias das faltas de 22 vereadores e calculou o valor que eles teriam de devolver aos cofres públicos. O total pago integralmente pela Câmara aos “gazeteiros” é superior a R$ 330 mil.

A iniciativa de Pinhata significa que a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo não vai adotar nenhuma medida interna antes de algum procedimento por parte do Ministério Público. A direção legislativa receia que nenhum vereador atenda à convocação para devolver valores pagos indevidamente ou que a cobrança seja questionada na Justiça.

“Se eu cobrar, os vereadores vêm para cima e vão alegar que está errado. Se eu não cobrar, vão dizer que não tomo atitude. Então, o melhor é aguardar um posicionamento do Ministério Público”, afirmou o presidente.

Segundo Paulo Pinhata, será necessário aguardar uma ação judicial — “com trânsito em julgado” — para definir corretamente quanto cada vereador deverá devolver. “Como não tem nada ainda, não há nem como fazer a devolução”, disse Pinhata, citando o colega Luciano Severo (Republicanos), que tentou fazer a devolução dos valores referentes às suas faltas e não conseguiu.

Ainda de acordo com o presidente, cada vereador terá o direito de apresentar defesa, seja ao Ministério Público ou em uma eventual ação judicial. No caso de devolução, o dinheiro deve ser depositado diretamente na prefeitura, já que os recursos do Legislativo são repassados pelo município. A Câmara não tem um orçamento próprio.

O relatório da Procuradoria Jurídica indica que 22 vereadores faltaram em sessões de 2009 a 2018 e não justificaram as ausências, embora recebessem salários integrais, sem os descontos. Os valores são variáveis e o primeiro na lista é Luiz Antônio Tavares (PSB), com um total de R$ 49.332,96 a devolver — ainda sem atualização monetária. Logo em seguida estão Milton de Lima (PL) com R$ 48.203,89 e Souza Neto, com R$ 40.002,56. O último da lista é Luciano Severo (Republicanos), com R$ 1.671,88 a devolver. Na atual legislatura, somente Cristiano de Miranda (PSB) não faltou a nenhuma sessão.

No entanto, há leis complementares que determinam o desconto nas ausências de sessões — ordinárias, extraordinárias e solenes —, muitas das quais foram aprovadas por vereadores que agora contestam a devolução de valores. É o caso de Edvaldo Godoy (DEM), que aprovou as leis que determinam o desconto em 2008, 2012 e 2016, Marco “Cantor” Valantieri, que aprovou a lei de 2016, Leandro Mendonça (aprovou a lei de 2008, 2012 e 2016), Murilo Costa Sala (aprovou a lei de 2016), Milton de Lima (aprovou a lei de 2016) e Luiz Antônio Tavares (aprovou a lei de 2016). Entre ex-vereadores, vários também aprovaram leis que não cumpriram posteriormente.

Convocação

Luciano Severo foi o único daqueles que constam na lista dos 22 faltosos que elogiou publicamente o relatório da Câmara e se dispôs a devolver as duas ausências apontadas pelo relatório da Procuradoria Jurídica. Ele disse que estava viajando durante a realização das duas sessões solenes na atual legislatura. Porém, como não justificou, considerou válida a cobrança. Severo se antecipou e tentou efetuar o depósito na semana retrasada, mas ainda não há meios porque não existe um ato da Mesa da Câmara.

Outros já se manifestaram contra a possível devolução de valores pagos sem o desconto das faltas. A justificativa é que as sessões solenes devem ser convocadas, mas, neste caso, os vereadores teriam sido apenas “convidados”.

Outra alegação é a de que o Regimento Interno do Legislativo prevê a convocação para sessão solene. No entanto, o RI é apenas uma “resolução” e não pode se sobrepor às leis complementares aprovadas sucessivamente desde 2009 e que determinam o desconto.

Na verdade, o regimento explica, em seu artigo 127, que as sessões solenes podem ser convocadas pelo presidente ou por deliberação de requerimento da maioria simples dos vereadores. É uma sessão especial, mas cujo trabalho também é obrigatoriamente registrado em ata. Assim, o procurador jurídico da Câmara recorreu às atas e aos vídeos das sessões solenes para anotar os ausentes.

Este tipo de sessão, aliás, é provocado pelos próprios parlamentares através de aprovação de homenagens em plenário, geralmente por unanimidade. A solene é realizada para exaltar personalidades ou datas, mas, nos últimos anos, a presença de parlamentares foi reduzida. Em alguns casos, os poucos vereadores presentes foi motivo de constrangimento para o homenageado e familiares.

De qualquer forma, mesmo que a tese do desconto das ausências em sessões solenes seja descartada, a responsabilidade dos presidentes da Câmara durante todo o período pode ser considerada improbidade administrativa. Afinal, cabia a eles a convocação regulamentar das sessões e a verificação das ausências para os respectivos descontos salariais. Para tanto, também houve responsabilidade de servidores comissionados da Câmara de Santa Cruz.

‘Gazeteiros’ faltaram

em sessões ordinárias

No início do mês, um grupo de oito vereadores apresentou um projeto para “anistiar” a devolução de valores referentes a sessões em que não compareceram na atual legislatura. A tática era revogar a lei complementar 583, aprovada em 2016 e que, a exemplo de outras leis de 2008 e 2012, determinavam descontos nos salários de vereadores que faltassem a qualquer sessão. Nenhuma delas foi cumprida e todos aqueles que “mataram” sessões sem justificativas receberam salários integrais.

Mas houve forte reação popular e o projeto foi retirado — segundo explicações, “para estudos” — pelo líder do prefeito na Câmara, vereador Lourival Heitor (DEM). Depois da divulgação pelo DEBATE dos valores pagos irregularmente a 22 vereadores, o projeto não deve mais voltar ao plenário.

Na semana passada, alguns vereadores com valores a devolver reagiram ao relatório da Procuradoria Jurídica, sustentando principalmente a falta de convocação para sessões solenes — em que há o maior número de registro das faltas.

A reclamação é discutível, já que vários vereadores compareceram às sessões solenes e, portanto, presume-se que eles sabiam que ela estava agendada. É que, muitas vezes, a convocação é feita oralmente, ao final das sessões ordinárias, quando o presidente anuncia a convocação para as próximas sessões — e isto inclui extraordinárias ou solenes.

No entanto, o buraco é mais embaixo. O relatório produzido pela Procuradoria Jurídica da Câmara mostra que o controle da presença de vereadores nas sessões, assim como o respectivo desconto em faltas, sempre foi precário e falho. Os parlamentares se ausentavam não apenas das solenes, mas de sessões ordinárias ou extraordinárias, sem qualquer desconto.

Na atual legislatura, por exemplo, entre 2017 e 2018 os vereadores João Marcelo Santos (DEM), Luiz Antonio Tavares (PSB) e Cristiano Neves (Republicanos) faltaram a sessões extraordinárias — onde são votados projetos em regime de urgência — e não sofreram descontos. Segundo consta no relatório, todos foram devidamente convocados, mas o então presidente Marco “Cantor” autorizou o pagamento de salários integrais.

Entre 2015 e 2016, quando o presidente era Roberto Marsola, houve ausências sem desconto dos vereadores Edvaldo Godoy (uma extraordinária), Murilo Costa Sala (uma ordinária e uma extraordinária), Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (uma ordinária e sete extraordinárias), Leandro Mendonça (uma ordinária e três extraordinárias) e Souza Neto (duas extraordinárias). Em quase todas, houve a regular convocação.

No período de 2015-2016, com um total de 94 sessões realizadas, o então vereador Souza Neto faltou a pelo menos um terço delas e foi o que menos compareceu em plenário entre todos os parlamentares.

No biênio 2013-2014, sob a presidência de José Paula da Silva, as ausências eram comuns. Somente Souza Neto faltou 29 vezes, sendo cinco faltas em sessões extraordinárias devidamente convocadas. O mesmo Souza Neto faltou a duas sessões extraordinárias e uma ordinária entre 2011 e 2012, além de mais 15 sessões solenes. Entre 2011 e 2012, Souza não compareceu a 15 sessões, sendo duas extraordinárias e uma ordinária.

A sessão ordinária é a oficial, realizadas às segundas-feiras alternadas, isto é, a cada quinzena. Já a extraordinária é convocada a qualquer momento quando há necessidade urgente de aprovação de projetos.