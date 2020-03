Tem como dizer ‘adeus’ às estrias?

A enfermeira Nayara Moreno buscou a resposta

em São Paulo, e descobriu que ela é afirmativa

André H. Fleury Moraes

Da reportagem local

As estrias somem. As manchas de gravidez, também. De quebra, reaparece a autoestima. É o que prometem as novas técnicas de ‘Estética Avançada’, que há poucas semanas chegou a Santa Cruz do Rio Pardo. Quem coordena os procedimentos é a enfermeira Nayara Moreno — que no início do ano fez um curso extensivo em São Paulo durante uma semana.

Diferentemente dos métodos tradicionais, a ‘Estética Avançada’ depende, antes de tudo, de uma avaliação da enfermeira responsável. “Não basta ligar, pedir o procedimento e marcar. Agora, existem várias técnicas para um único problema. Avaliamos qual será o ideal”, explica Nayara, 30.

O tratamento pode não só melhorar a pele, mas literalmente fazer com que as cicatrizes, olheiras, estrias, manchas na pele e olheiras sumam. A vitiligo também é tratada. “A depender da intensidade, é possível fazer isso em uma única sessão”, diz Nayara.

Os procedimentos usam produtos recém-chegados ao mercado, e, nas palavras de Nayara, até raros na região — como o “BB Glow”. Alguns deles foram exclusivamente cedidos às pessoas que participaram do curso — estes são orgânicos.

E novas técnicas também exigem equipamentos inovadores. Segundo a enfermeira, um dos métodos utiliza a tradicional máquina de tatuagens. “Em olheiras muito profundas, em que a uniformização da pele não resolve por si só, faço a pigmentação”, explica Moreno.

Alguns procedimentos têm durabilidade de um ano. É o caso da pigmentação direta na pele para tratar as marcas. “O ideal, neste caso, é retornar à clínica a cada seis meses”, diz.

Cada produto é manipulado de acordo com a tonalidade da pele da pessoa. Primeiro é examinado o fototipo da derme, a partir do qual é feita a tintura.

A ‘Estética Avançada’ também apresenta mais segurança ao cliente, diz Nayara. Segundo ela, os novos equipamentos permitem que a aplicação de produtos e a maneira como se manuseia o aparelho sejam controlados.

Os instrumentos têm aspecto de caneta e não contém nenhuma agulha. Os produtos são introduzidos à pele através da pressão exercida pelo operador, que varia de acordo com o caso. Até mesmo o cabelo pode ser beneficiado com a aplicação, via pressão, nos fios capilares.

Ainda são as mulheres quem mais buscam os procedimentos estéticos. Mas o número de homens que procura pelo tratamento tem aumentado. “Acredito numa divisão de 35% para elas contra 65% para eles”, sugere Nayara. A faixa etária para ambos os sexos gira em torno dos 30 anos.

“Homens se sentem incomodados, principalmente, com olheiras e cicatrizes”, diz. Além disso, as famosas marcas no rosto deixadas pela acne acentuada — onde antes havia várias espinhas — também é algo de que eles não gostam.

Nestes casos, nem sempre é possível fazer com que as marcas desapareçam completamente. “Por outro lado, o tratamento pode camuflá-las muito bem”, afirma a enfermeira.

O processo de camuflagem acontece com o nivelamento das bordas de cicatrizes deixadas pela acne em relação à pele original.

“O que percebo é uma tomada de consciência por parte dos homens. Hoje, eles se cuidam mais”, diz Nayara.

Alguns de seus clientes vão à clínica acompanhados de suas respectivas esposas ou namoradas, que também tecem sugestões.

“O rosto que está na moda, aquele com formato ‘quadrado’, também é objeto de procura deles”, afirma. Idosos, por sua vez, também procuram o tratamento.