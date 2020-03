Um caso de amor ‘estrangeiro’

Cada um tem uma história de luta

Aparecida Sabina, 57, teve um início da infância tumultuado em Santa Cruz do Rio Pardo, onde nasceu. Problemas com a família eram constantes e poderiam interromper os sonhos de uma criança. Até que uma família descendente de italianos resolveu levá-la para São Paulo. “Eu fui praticamente acolhida como filha. Estudei, aprendi boas maneiras e a me virar”, conta a moradora do bairro Nagib Queiroz. Nesta época, “Cida” nem sonharia que se casaria com um chileno.

Antes de o mundo dar suas voltas, Raúl Eduardo Barrientos Bustamante, 61, estava no Chile, a mais de 3.000 quilômetros de Aparecida. Jovem idealista, estava perdendo a empolgação com o presidente socialista Salvador Allende. Havia lutado pela vitória dele, mas começou a sentir que as coisas haviam piorado no Chile. “Faltava de tudo, havia filas para comprar qualquer produto”, lembrou.

No dia 11 de setembro de 1973, Raúl estava a poucos metros do Palácio La Moneda, sede do governo chileno, quando o bombardeio começou. Lá dentro, Allende

ainda resistia, enquanto o general Augusto Pinochet, o líder do golpe de Estado, atacava o palácio com armas de grosso calibre, canhões e aviões. Horas depois, Allende estava morto e o destino do Chile mudaria.

Raúl acordou com o barulho das bombas e foi para as ruas. “Era uma confusão, todo mundo correndo e ninguém sabia ao certo o que fazer”, contou. Os militares invadiam tudo e o número de presos políticos foi tão grande que Pinochet resolveu levá-los para o estádio nacional.

“Foi apavorante”, lembra Raúl, “porque era patriota contra patriota e isto cortou o coração de todos”, afirmou. O chileno lembra que, nos primeiros anos, qualquer deslize era suficiente para a pessoa ser acusada de comunista. Nem que tivesse apoiado o golpe, acabaria na prisão — e na tortura ou morte.

O irmão de Raúl, por exemplo, era militar, cabo do Exército. Mesmo assim, foi acusado de ser comunista e, levado à prisão, acabou barbaramente torturado — socos e pontapés e choques nos órgãos genitais. “Quando havia uma acusação destas, toda a família ficava marcada. Ninguém conseguia mais emprego e as pessoas se afastavam”, lembra.

Neste período difícil, Raúl — que tinha 15 anos de idade — disse que viu muitos médicos ou engenheiros vendendo café nas ruas. Era a única forma de sobreviver, pois ninguém empregava nem primo de comunista.

O irmão foi libertado três meses depois. “Eu o vi no hospital, todo arrebentado. Ele sabia que não podia continuar no Chile”, disse. O irmão fugiu para o Brasil e Raúl ainda ficou alguns anos no Chile até tomar o mesmo caminho.

O irmão morreu anos depois e os médicos disseram que não sabiam como ele ainda viveu tanto tempo com os ferimentos internos que recebeu nas torturas. Surpreendentemente, ainda hoje Raúl acredita que o regime de Pinochet “foi um mal necessário” para o Chile.

Raúl lembra que “herdou” do irmão o gosto pela aventura em duas rodas. Ele sempre teve — e ainda tem — uma motocicleta, que cruza as estradas em longas viagens.

No Brasil, no ano de 1979, Raúl perambulou por vários Estados, dormiu debaixo de marquises em São Paulo e nunca desistiu. Religioso, disse que acreditava que Deus fosse lhe abrisse portas. De repente, arrumou o emprego de pedreiro. Dias depois, estava numa pensão, agradecido.

O encontro

Enquanto isso, no Brasil, a vida de Aparecida Sabino dava uma guinada. O casal da família que a acolheu morreu e ela decidiu seguir sua vida. Trabalhou de tudo, até que apareceu na produtora TVC, que fazia comerciais de TV e vinhetas. Caiu nas graças da direção pelo ânimo e criatividade.

Cida virou camareira. E das boas. Dava jeito em tudo, até mesmo naquela hora da gravação em que o terno do artista apresentava algum problema. Certa vez, o termo de Valmor Chagas não encaixava de jeito nenhum. “Eles pediram para dar um jeito. Como ele seria filmado de frente, eu rasguei as costas e tudo deu certo”, lembra, rindo.

Foi aí que ela conheceu estrelas da TV e do cinema. E todas gostavam de Cida. Pela produtora passaram artistas como Pelé, Ana Paula Arósio, Vanderléia e muitos outros. Políticos também usaram os serviços da produtora, como Lula, Marina Silva e Eduardo Suplicy.

“O Lula jantou com a gente, no refeitório, muitas vezes”, conta a ex-camareira, referindo-se ao ex-presidente da República. Mas a primeira personalidade que ela conheceu na produtora foi Paulo Maluf, ex-governador. “Era muito simpático”, garante.

“Xodó” de todos, Cida ficou quase 30 anos na produtora. Por coincidência, no trajeto para sua casa — na verdade, uma pensão — passava em frente a uma obra onde Raúl trabalhava. Eram troca de olhares e mais nada. “Eu era tímido”, conta o chileno.

Quando Raúl mudou de pensão, a surpresa: acabou no mesmo local onde Cida morava. Daí para o namoro e casamento, foi um pulinho. Foi realmente uma história de paixão à primeira vista. Ou à primeira pensão juntos.

Raúl também foi gráfico, até que sofreu um acidente e a mão direita foi prensada numa “minerva” — máquina de imprimir que depende do manuseio de papéis do impressor.

Vida no interior

O trabalho intenso de camareira provocou problemas de saúde em Cida. Com bursite nos ombros, foi obrigada a deixar a profissão de camareira. Já casada, convidou Raúl para morar em Santa Cruz do Rio Pardo. E lá se vão dois anos.

O casal tem dois filhos — Denise, 32, e Hernan Eduardo, 30.

Hoje, as lembranças do passado ainda são fortes para o casal. Mas a vida tranquila permite que Raúl e Cida exercitem a paixão do chileno. De vez em quando, eles arrumam as coisas em minutos e a motocicleta ganha a estrada. O destino? Eles escolhem no caminho.

* Colaborou Toko Degaspari