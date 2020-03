Pascoalino: ‘A última vez’

A última vez

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Voltei à Academia vinte e três anos depois de me efetivar no serviço público. As minhas promoções dentro da carreira aconteceram não por um ato de bravura ou qualquer outro artifício pirotécnico. Pelo contrário: cheguei ao penúltimo degrau do funcionalismo apenas por ser sobrevivente. Para ir à classe especial, porém, não era bastante a minha declarada antiguidade. Fui obrigado a passar novamente pela Academia, frequentar 80% das aulas e conseguir pelo menos um 7 na avaliação final.

Por trás do pomposo nome de “estágio de aperfeiçoamento complementar”, o curso era uma farsa. Na verdade, uma mal ajambrada desculpa que o Estado precisa para justificar o nosso derradeiro aumento salarial antes do fim. Era praticamente impossível não ser aprovado e, assim, todos se credenciavam à lista de espera para a última promoção que, no meu caso, se deu dez anos depois.

Na pressa de chegar (sabe como é o trânsito de São Paulo), não me preparei para o reencontro com colegas de serviço que não via há mais de vinte anos. Nos dias que antecederam a viagem, e mesmo a caminho da Academia, eu não tinha pensado um minuto sobre isso; mas, diante daquele prédio que me parecia familiar como uma caixa de camisa compreendi que era impossível não cair nas armadilhas com iscas de nostalgia armadas ao longo da rampa de acesso no portão da Cidade Universitária. Eu não tinha ido até ali para isso, mas, de repente, me senti aluno outra vez — a última vez.

A minha sala era invadidas pelo sol daquelas tardes fevereiras. Do outro lado do corredor, os jovens que aspiravam a nossa profissão não tinham esse problema. Alegres, coitados, nada sabiam dos longos anos da vida, mas contavam com a sombra. As diferenças entre o curso de acesso frequentado pelos veteranos e o de formação técnica para ingresso na carreira não paravam por ai. O primeiro era coisa de semanas, o segundo durava meses — para ver que não é fácil transformar pessoas em funcionários públicos e nem, tampouco, acabar com eles mais tarde. Os professores, tolerantes com os veteranos, eram sorrateiramente reticentes com os calouros, principalmente quando a aula desandava para assuntos extracurriculares.

A grande diferença entre as turmas, no entanto, estava sentada de frente para o quadro negro. Cruzando as pernas com a elegância de um transatlântico ou facilitando a visão de uma paisagem árida que nenhum professor queria ver. Ia da aparência à experiência de cada um, das expectativas às desilusões de cada um. Gente contando tempo para a merecida aposentadoria e gente tentando carimbar pela primeira vez a sua carteira de trabalho. De um lado do corredor o perfume das alunas que ainda nem sabiam roncar, do outro lado a morrinha das veteranas curtidas no papel. Essas nuanças, contudo, desapareciam como numa mágica de propaganda de cerveja quando todos se misturavam no corredor para fumar.

Em frente à cantina havia uma capela que servia de velório para os funcionários mortos no estrito cumprimento do dever e que deviam ser guardados como heróis. Nos alojamentos do subsolo, reservados aos alunos que não podiam viajar todos os dias, a conversa fiada prosseguia depois da meia noite quando todas as luzes deviam já estar apagadas. As mulheres, as novas e as velhas, se hospedavam em outra ala e mesmo assim reclamavam do barulho.

O estatuto era claro: aos homens era proibido transitar sem camisa ou entrar no alojamento feminino. Às mulheres eram feitas poucas restrições, que quase todas pareciam estar ali mesmo só para estudar e telefonar duas ou três vezes por dia pra casa. Na fila do único orelhão elas mostravam (para quem quisesse ou não quisesse ver) as fotos dos filhos e dos netos, como que para compensar os estragos do tempo.

Quem sabe não era essa a grande lição que a Academia tinha para nos dar?

* Publicada originariamente em 23/06/2002