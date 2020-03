Arquivo: o DEBATE na história

Em julho de 1985, o jornal noticia que o santa-cruzense Chafic Jabali, dono da Osec (Organização Santamarense de Educação e Cultura) estava sendo judicialmente acusado de estelionato. Dias antes, a Câmara aprovara projeto do prefeito Onofre Rosa cedendo o prédio do antigo Colégio Cia. de Maria à Osec, para instalação de uma faculdade de agronomia. O sonho nunca se concretizou. Na política, o PMDB, o maior partido de Santa Cruz naquele momento, saiu totalmente rachado da convenção que elegeu como presidente o advogado Amaury César. Já João Martins, braço direito nas obras do governo, pediu demissão ao prefeito Onofre do cargo de chefe do almoxarifado (equivalente a presidente da Codesan). Na rodovia SP-225, no trecho entre Ipaussu e Santa Cruz, um acidente matou duas pessoas. Um ônibus da Sobar bateu numa carreta.

Publicado na edição impressa de 23/02/2020