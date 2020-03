Para tentar proteger Difusora, governo vai adotar ‘diligências’

Prefeitura anuncia que fará “diligências técnicas”

sobre sinal da “Antena A” para, somente depois,

“eventualmente” assinar o contrato com vencedora

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Detentora da verba publicitária da prefeitura nos últimos 20 anos, mais de sete dos quais sob o governo atual, a rádio Difusora ainda tem esperança de assinar contrato com o prefeito Otacílio Parras (PSB), mesmo sendo derrotada na licitação realizada em janeiro. A vencedora foi a “Antena A”, que ofertou um valor menor. Nos últimos dias, porém, há um movimento no primeiro escalão do governo, alimentado pelo próprio prefeito, para que a administração aponte alguma irregularidade para impedir a assinatura do contrato e, em seguida, anunciar a Difusora como vencedora.

O plano consiste em declarar que a “Antena A” tem um sinal deficiente e não atinge algumas regiões rurais de Santa Cruz do Rio Pardo. Ontem, a administração publicou no “Semanário Oficial” uma notificação para a rádio vencedora da licitação apresentar, em cinco dias úteis, os documentos para a assinatura do contrato e faça a apresentação do mapa de abrangência de sua cobertura.

Em seguida, a notificação diz que haverá “diligências e visitas técnicas a fim de verificar a abrangência de sinal”, que serão realizadas na próxima quarta-feira, 4, a partir das 9h. De acordo com o documento, a “diligência” poderá ser acompanhada “dos demais interessados”, o que permite a presença da concorrente Difusora neste tipo de trabalho. Ainda segundo o edital de notificação, somente após as “diligências e visitas técnicas” para verificar a abrangência do sinal da licitante “eventualmente” haverá a assinatura do contrato.

O problema é que este tipo de “diligência” não está previsto no edital que deu origem à licitação e nem na minuta do contrato a ser assinado pelo município e pela empresa controladora da “Antena A”. Portanto, pode ser considerada irregular e até contestada administrativa ou judicialmente pela empresa que venceu a licitação de acordo com as regras apresentadas.

Somente uma empresa especializada neste tipo de medição seria plenamente capacitada para esta avaliação — a um custo também não previsto no edital da licitação. Afinal, a cobertura radiofônica depende também da incidência dos raios solares, que pode ampliar ou reduzir o sinal em determinados períodos.

Além disso, com as atuais tecnologias ao alcance da população, uma emissora de rádio não é mais captada apenas por aparelhos de rádios convencionais. Praticamente todas têm sites na internet e grande parte da população utiliza o celular para ouvir rádio.

Quando a Difusora assinou o primeiro contrato de publicidade com o governo Otacílio, em 2013, não houve qualquer determinação quanto a uma “diligência técnica”. A emissora também possui falhas de sinais em algumas regiões rurais mais distantes do centro.

‘Chapa branca’

O plano do governo é manter a Difusora com a verba pública. A emissora — que já ganhou até um terreno no atual governo — é aquela que dá sustentação ao prefeito e abre os microfones para pronunciamentos semanais de Otacílio. Geralmente, existe a combinação prévia sobre evitar determinados assuntos que poderiam constranger o prefeito no estúdio.

Quando perdeu a licitação em janeiro, houve um mal-estar nas relações entre Otacílio e a emissora. O prefeito teme uma mudança de linha editorial caso a Difusora não conte mais com dinheiro público.

Além da benesse financeira, um dos principais radialistas da emissora, Roger Garcia, é o atual assessor de Relações Institucionais de Otacílio Parras, com salários de R$ 8 mil — e geralmente aquele que o “entrevista” ao vivo. Outro radialista é o vereador Marco “Cantor” Valantieri, um dos mais aguerridos defensores do prefeito na Câmara.

A relação entre Otacílio e a Difusora já é caso judicial. No ano passado, o Ministério Público ajuizou ação civil pública denunciando irregularidades nos pagamentos por contratos publicitários sem licitação. Além da perda dos direitos políticos, o MP quer uma multa individual para cada um dos envolvidos no valor de R$ 1 milhão. No caso da Difusora, há também o pedido para proibição de contratação com o Poder Público por um determinado período.

Na defesa preliminar, a emissora admitiu que cobrava a mais por anúncios publicitários da prefeitura de Santa Cruz.