Pinhata vai pedir mais pareceres sobre benefícios a comissionados

Dona do segundo maior salário entre

comissionados se afasta para ‘zerar’ benefícios

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, Paulo Pinhata (MDB), vai solicitar novos pareceres a institutos de assessoramento jurídico que têm contratos com o Legislativo para avaliar a situação dos funcionários comissionados que recebem benefícios que são exclusivos de servidores efetivos, aqueles que ingressaram nos respectivos cargos mediante concurso público. O pagamento de anuênio, quinquênio, sexta parte, licença prêmio e outros benefícios criaram salários de comissionados com valores fora da realidade do Poder Público municipal.

Nos últimos meses, a Câmara aprovou projetos que podem reduzir os salários dos principais cargos comissionados no Legislativo, mas somente na vacância. Isto quer dizer que os valores vão cair quando o titular for substituído por outro.

Este tipo de “rodízio” é comum na prefeitura, quando uma nova equipe é nomeada para substituir outra, geralmente quando assume um novo prefeito. Na Câmara, entretanto, os comissionados permanecem nos cargos mesmo após a troca de presidente.

Cargo comissionado não necessita de concurso público e pode ser nomeado e demitido a qualquer momento. É por isso que, segundo a jurisprudência, não faz jus a qualquer benefício. Os tribunais, inclusive, vedam o pagamento do aviso prévio justamente porque não há garantias de permanência neste tipo de cargo.

Entretanto, não parece ser o caso da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. O advogado José Eduardo Catalano, 86, é o mais antigo funcionário do Legislativo, sendo nomeado desde 1992. Por conta dos benefícios acrescidos ao salário, ele ganha em torno de R$ 16 mil. O caso é idêntico à diretora-geral Rosely Rissato, nomeada em 1988, que recebe em média R$ 12 mil, praticamente o dobro do salário-base.

Catalano e Rosely estão afastados da Câmara cumprindo férias e licenças-prêmios. O objetivo, segundo explicou o presidente Paulo Pinhata, é “zerar” todos os benefícios. O vereador disse que pretende transferir Rosely de cargo para “forçar” a redução do salário da atual diretora. No caso de Catalano, Pinhata vem dizendo que o próprio advogado disse que vai deixar o cargo em razão da idade e de problemas de saúde.

O plano, porém, esbarra em obstáculos. O primeiro é o receio de Pinhata em demitir comissionados. Ele já tentou promover alguma exoneração, mas voltou atrás alegando ter sido “pressionado” por vereadores e pelos próprios comissionados. Nos corredores da Câmara, Pinhata reclama que não tem ninguém de confiança para assessorar a presidência, a não ser os dois novos comissionados que ele próprio nomeou nos últimos meses.

Um deles, o ex-vereador são-pedrense Edson Luiz, é o atual chefe de gabinete e está substituindo Rosely Rissato durante o período de afastamento.

O segundo problema é que a Câmara — por oito votos a quatro — aprovou no início do mês uma emenda de Murilo Sala (SD), com apoio da bancada governista, determinando que os benefícios trabalhistas aos comissionados só podem ser retirados em 2021, mesmo no caso de exoneração de um cargo e nomeação para outro.

A emenda teve o apoio até de Maura Macieirinha (PSDB), que justificou seu voto com base num projeto do prefeito Otacílio Parras (PSB) que manteve benefícios a detentores de funções de confiança. Maura se equivocou, pois este tipo de função, embora também de livre nomeação, é exclusivo para servidores efetivos, que não perdem os benefícios dos cargos de origem.

Assim, a única forma de se acabar com a chamada “aberração trabalhista” e os altos salários seria a exoneração completa do funcionário dos quadros da Câmara, atitude que Paulo Pinhata não tem coragem de adotar.

Ilegalidade

Os benefícios trabalhistas a comissionados são considerados ilegais, com base na Constituição Federal e outras legislações. No caso de Santa Cruz, estes “penduricalhos” são exclusivos dos comissionados da Câmara, pois na prefeitura tais pagamentos não existem. Este fato já indica outra irregularidade, pois o município é formado pelos dois poderes — Executivo e Legislativo — e não poderia haver distinção entre seus comissionados.

Em Londrina, por exemplo, mesmo existindo uma lei municipal autorizando o pagamento dos benefícios a cargos nomeados, o Ministério Público e o Tribunal de Contas consideraram a medida ilegal e determinaram a sua suspensão. Desde 2011, o TCE-PR entende ser ilegal pagar a funcionários com vínculos precário benefícios como anuênio, quinquênio ou licença-prêmio.

A recomendação do Ministério Público foi imediatamente aceita pelo prefeito Marcelo Belinati, que suspendeu o pagamento dos benefícios.