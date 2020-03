Prefeito será a arma eleitoral de Singolani

Otacílio diz que vai tirar férias para fazer

campanha “dia e noite” para secretário

Diego Singolani ser eleito em outubro

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Um dos personagens mais importantes da campanha eleitoral deste ano nem será candidato, embora seja apaixonado por palanques. Otacílio Parras (PSB) anunciou na semana passada que vai se afastar do cargo durante um período neste ano para fazer campanha “dia e noite” e tentar eleger seu candidato na sucessão municipal, o atual secretário de Saúde, Diego Singolani (PSD). O prefeito fez a declaração durante pronunciamento na rádio Difusora. Otacílio volta a assumir o cargo depois de um novo período de férias, quando foi substituído pelo vice-prefeito Benedito Batista.

Parras vai terminar seu segundo mandato em dezembro e não pode disputar as eleições de outubro. No entanto, ele se acostumou aos palanques, já que participou das últimas cinco eleições, num período de vinte anos, depois de ter sido vereador. Em 2000, ele foi o caixa da campanha do candidato derrotado Rosário Pegorer e, depois, foi seguidamente candidato a prefeito até 2016, quando conquistou seu segundo mandato após as derrotas de 2004 e 2008.

É Otacílio, porém, quem comanda a campanha eleitoral de seu grupo político. Em novembro de 2018, ele lançou a candidatura de Cláudio Gimenez, o ex-presidente da Codesan. “Entre os que estão aí, ele é que tem mais preparo, aquele foi mais testado e o que tem mais conhecimento”, disse, afirmando que apoiaria o amigo caso fosse candidato. No entanto, os inúmeros escândalos na Codesan sepultaram de vez a candidatura de Agenor.

No início do ano passado, o prefeito convidou o capitão da Polícia Militar Cassiano Correa de Moraes para ser o candidato do grupo a prefeito, mas o militar recusou. Em março, o prefeito anunciou que o vereador Edvaldo Godoy (DEM) estava deixando a oposição e seria seu candidato a vice-prefeito. Somente em agosto é que o grupo governista definiu o candidato a prefeito, novamente uma escolha pessoal de Otacílio Parras. É Diego Singolani, o secretário de Saúde.

Otacílio vem usando os microfones da rádio Difusora para enaltecer o seu candidato, o que não é permitido em ano eleitoral. Na semana passada, por exemplo, disse que Diego é “o melhor para administrar Santa Cruz”.

Otacílio Parras revelou que no período pré-eleitoral vai se afastar do cargo durante 20 dias. “É para poder ficar dia e noite fazendo campanha para o meu candidato”, afirmou. Segundo ele, “não é correto” fazer campanha como prefeito. “O Dito [Benedito Batista] assume, até porque ele não será candidato a nada, nem a vereador”, explicou.

Otacílio disse que também fará campanha para os candidatos a vereador do seu grupo político. Aliás, já está fazendo. No pronunciamento à Difusora, o prefeito afirmouo que uma das obras da administração – a ponte no Jardim Eleodoro – “foi promessa de campanha dos vereadores Cristiano Miranda e Milton de Lima”.