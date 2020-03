Administração prorroga o prazo para desapropriar Clube Náutico

Administração está fazendo um levantamento

técnico sobre a área e a avaliação do Clube Náutico

Um decreto do prefeito em exercício Benedito Batista (PT) prorrogou o prazo para os levantamentos técnicos e avaliações do Ingá Clube Náutico, necessários para a desapropriação de toda a área pelo município. A decisão dá mais 60 dias de prazo para os estudos que precedem a desapropriação, que poderá ser amigável ou judicial.

O plano de ocupar o clube foi anunciado pelo prefeito no final de agosto do ano passado. Na ocasião, ele disse que pretendia desapropriar a área e incorporá-la ao parque ecológico — projeto do ex-prefeito Clóvis Guimarães — que está sendo implantado na outra margem do rio Pardo.

O decreto declarando a área como de utilidade pública foi publicado no ano passado. É o primeiro passo para a desapropriação, pois o imóvel já não pode ser vendido, alugado ou transferido.

De acordo com declarações do prefeito Otacílio na época, a medida vai evitar “problemas jurídicos futuros”, uma vez que a maioria dos sócios do antigo clube já morreram. O prefeito disse que apenas dois foram encontrados pelo município.

O Ingá Clube Náutico é um dos mais antigos de Santa Cruz, tendo sido construído no final da década de 1920. Durante muitos anos foi a sede da extinta Associação Atlética Santacruzense, um tradicional clube de futebol da cidade.