Comissionados de Otacílio são investigados pelo Ministério Público

Inquérito apura ocupações supostamente

ilegais questionadas pelo ex-vereador ‘Psiu’

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo abriu inquérito na semana passada para apurar cargos comissionados supostamente inconstitucionais criados pelo prefeito Otacílio Parras (PSB).

A representação é do ex-vereador Luiz Carlos ‘Psiu’ Novaes Marques e foi protocolada no ano passado. Os investigados são a prefeitura e a autarquia Codesan.

O primeiro cargo questionado pelo ex-vereador no documento enviado ao MP é a assessoria de Relações Institucionais, ocupado pelo radialista Roger Garcia — que foi locutor de rádio da campanha de Otacílio nas eleições de 2012 e 2016.

‘Psiu’ argumenta que decisões do Tribunal de Justiça apontam a necessidade de ensino superior para a ocupação de cargos comissionados — enquanto que para o assessor de Relações Institucionais é exigido apenas o Ensino Médio. Além disso, a representação também afirma que o cargo “possui atribuições amplas que, na prática, aparentam não ser executadas”.

“Roger Garcia somente comparece à Câmara Municipal para tratar de ‘relações institucionais’ nas sessões ordinárias e em episódicas reuniões. Se instado a descrever suas atividades pessoalmente, certamente terá dificuldades”, diz a peça.

O ex-vereador também questiona nove cargos comissionados na Codesan. Ele cita trecho da Constituição Federal que proíbe a nomeação de pessoas para o desempenho de funções técnicas — segundo a Carta, neste caso deve haver concurso.

Dos nove cargos questionados, quatro deles são atualmente ocupados. Trata-se de dos diretores de transporte, financeiro, operações e compras.

‘Psiu’ também alega que leis complementares que dispõem sobre a criação das funções de comissão tiveram parecer contrário da Procuradoria da Câmara, como o cargo de diretor geral do pátio de operações, criado no ano passado.

“Os cargos em comissão existentes no quadro pessoal que usem as denominações ‘diretor’ e ‘coordenador’ indicam a inexistência de relação de confiança. Possuem funções burocráticas”, afirma o ex-vereador.

Em 2018, o Tribunal de Justiça declarou ilegais oito cargos comissionados na Codesan. Todos foram considerados técnicos e, portanto, só poderiam ser exercidos através de concurso público.

O ex-vereador pede a apuração sobre eventual dolo do prefeito ao enviar projetos à Câmara para criar cargos, segundo ele, ilegais.

Cargos ilegais já condenaram

Lucas Pocay em Ourinhos

Sentença saiu no início do ano; MP já

apelou da decisão e pede a condenação integral

A criação de cargos comissionados ilegais já resultou na condenação do prefeito Lucas Pocay (PSD) em Ourinhos no início do ano.

Pocay foi multado em R$ 50 mil e sentenciado por improbidade administrativa pela criação de funções de confiança ilegais.

Os cargos foram criados através de uma reforma administrativa proposta por Pocay, logo após ele assumir o mandato.

Ocorre, porém, que os novos cargos tinham funções semelhantes às da secretaria de Assuntos Jurídicos, extinta em 2015 após o TJ entender que ela usurpava poderes da Procuradoria da prefeitura, ocupada mediante concurso público.

A sentença afirmou que Pocay atuou em “flagrante desrespeito à ordem judicial”.

O Ministério Público já está apelando da condenação e pede, entre outras coisas, a suspensão dos direitos políticos do prefeito e o ressarcimento integral aos cofres públicos do valor gasto com os cargos ilegais.

Em primeira instância, os réus Pedro Vinha Junior, Vanessa Galvão Passos, Lucas Garcia Cadamuro e Reginaldo da Silva Souza foram absolvidos da acusação de improbidade. São todos advogados em Ourinhos.