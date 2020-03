DICAS – Edição de 1º/03/2020

Empregos

Em pleno ano eleitoral, o prefeito Otacílio Parras (PSB) autorizou a abertura de concurso público para provimento de vários cargos. Se o concurso não for homologado até junho, a nomeação dos aprovados só será feita pelo próximo prefeito.

Como assim?

Otacílio Parras atacou a Band FM em pronunciamento na Difusora. O alvo é o radialista Cristiano Neves, apresentador do programa jornalístico e vereador da oposição. Ele comparou notícias sobre Ourinhos, onde a Band detém contrato publicitário com o governo, e Santa Cruz, reclamando do excesso de críticas. Para Otacílio, o contrato publicitário certamente influencia na linha editorial da emissora. Quem ouviu, deu gargalhadas, pois a declaração foi feita pelo “prefeito propaganda” e em plena rádio Difusora…

Férias forçadas

O secretário de Agricultura, Erik Barreto, foi exonerado do cargo na quinta-feira, 27. Na verdade, é apenas um afastamento provisório, solicitado pelo próprio Barreto para atividades particulares. Dentro de algumas semanas, ele estará de volta ao cargo com uma nova nomeação de Otacílio.

Passou

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aprovou as contas de 2018 da Câmara Municipal. O julgamento aconteceu no último dia 19.

Escuridão

Aumentam as reclamações sobre a escuridão em muitas ruas de Santa Cruz do Rio Pardo. Além de lâmpadas queimadas durante semanas a frio, o problema é que a iluminação é fraca em várias quadras. Parece que a cidade já ganhou o título de a mais escura da região…

Eleições

Ao remeter o problema para o Ministério Público, a Câmara quer deixar o impasse da devolução de valores pagos indevidamente a vereadores para depois das eleições. Neste caso, os candidatos à reeleição vão fazer campanha procurando se afastar da avalanche de críticas das redes sociais e dando opiniões de inocência.

Fedeu

A granja de porcos nas proximidades do Jardim Fátima voltou a infestar aquela região com mau cheiro. No ano passado, a reportagem do jornal flagrou centenas de urubus no local e ainda um animal morto ao relento. A administração municipal sabe do problema, mas dá de ombros…

Penúltima

Otacílio Parras reassume a cadeira nesta segunda-feira, após um período curto de férias. É a penúltima, já que ele volta a se afastar durante as eleições para fazer campanha para seu grupo político. O afastamento, aliás, é elogiável neste caso.

Regras para uso do recinto

O vereador Cristiano de Miranda (PSB) apresentou projeto para regulamentar o uso do recinto da Câmara por entidades particulares. Isto já acontece, mas agora vai ficar estabelecido em lei. Até mesmo o papel higiênico deverá ser fornecido pelos usuários.

‘Coisas de Política’

Família importante

A prefeitura da cidade abriu vagas para vários cargos. A contratação se daria através da análise do currículo e, também, de uma entrevista “muito criteriosa”. O candidato já se apresentou ciente que, fazendo parte de uma família influente, as oportunidades seriam maiores. Deste modo, logo no início da entrevista fez questão de ressaltar que pertencia à família “Brandão de Menezes”. Um dos seus irmãos era juiz, o outro procurador do Estado, sua mãe era promotora, e o pai ministro.

Ao sair, já com o emprego garantido, um conhecido que presenciou o fato perguntou ao amigo se não estava preocupado por tantas mentiras sobre sua família. Veio, então, a resposta:

—Na realidade, não menti em nenhum momento. Um irmão é juiz de futebol, o outro é procurador de emprego público, minha mãe é promotora de vendas de produtos de beleza e meu pai é ministro, sim… só que da eucaristia!

