‘Janela partidária’ começa na quarta

Período permite a troca de partidos

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma das regras mais importantes da Justiça Eleitoral para o pleito municipal começa a valer na próxima quinta-feira, 5. É a “janela partidária”, artifício através do qual o vereador pode trocar de partido sem o risco de perder o mandato. O período da “janela” vai até 3 de abril, quando os candidatos a cargos eletivos devem estar formalmente filiados em alguma legenda. Esta regra surgiu nas últimas eleições, já que, antes, era obrigatório o prazo mínimo de um ano de filiação para obter o registro de candidato.

A “janela” também é o prazo para os “novatos” que desejam disputar as eleições de outubro. Até 3 de abril, o pré-candidato deve escolher um partido político para se filiar.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, haverá mudanças entre aqueles que detém cargos eletivos, especialmente vereadores que vão disputar a reeleição ou cargos majoritários. É o caso de Murilo Sala, filiado ao Solidariedade e que já consta como presidente da Comissão Provisória do Podemos (PODE).

O vereador, que é pré-candidato a prefeito nas eleições de outubro, explicou ao jornal, na semana passada, que ser filiado a um partido e integrar a comissão provisória de outro é permitido pela legislação antes mesmo da “janela partidária”. “Na verdade, o filiado pode participar até de duas comissões provisórias. Só não pode integrar o di06retório municipal de outro partido”, disse Murilo.

Apesar de constar na comissão provisória do Podemos, o vereador ainda não definiu se fará a mudança de legenda a partir de quinta-feira, 5. “Ainda estou filiado ao Solidariedade e, na janela, verei se continuo ou se vou para o Podemos”, afirmou.

O Solidariedade (SD), partido pelo qual Murilo Sala foi eleito vereador em 2016, está extinto em Santa Cruz do Rio Pardo. Para disputar as eleições, a legenda deverá constituir uma nova comissão provisória.

O secretário de Saúde Diego Singolani, anunciado como candidato oficial do grupo liderado pelo prefeito Otacílio Parras (PSB), já escolheu a legenda pela qual vai disputar as eleições. Desde outubro do ano passado, Diego está no PSD, cuja liderança nacional é o ex-ministro Gilberto Kassab. A opção partidária de Diego foi uma sugestão do atual prefeito.

Já o vereador Luciano Severo (Republicanos), outro que pode se candidatar a prefeito de Santa Cruz, afirmou ontem que ainda não definiu se vai disputar cargo majoritário em outubro. Severo contou que recebeu convite de outros quatro partidos para se filiar na “janela” que começa na quinta-feira — PSDB, PSL, PTB, PP —, que, junto com o Republicanos, vão integrar uma força política de oposição para disputar as eleições de outubro.