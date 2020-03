Sindicância apura possível fraude em publicidade do governo Otacílio

Caso aconteceu em 2018, mas só agora o

prefeito Otacílio determinou uma investigação

sobre pagamento irregular a jornal

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Mais uma vez, a propaganda oficial do governo do prefeito Otacílio Parras (PSB) é alvo de investigação por irregularidades. Desta vez, o caso envolve a publicação de uma série de publicidade feita no jornal “06”, paga pelo município em 2018 e que, segundo descobriu-se somente agora, não foi feita de acordo com o pedido original. O valor é de R$ 6.500,00 e foi autorizado pelo prefeito. Na semana passada, a administração publicou portaria instaurando uma sindicância para apurar as responsabilidades do “conteúdo das publicações divergentes do contratado”. O procedimento pode punir algum funcionário, não a empresa jornalística.

O motivo de ter pago a fatura, mesmo com irregularidades, e somente agora fazer uma investigação tem a ver com o objeto da propaganda — o projeto estadual Jepoe (“Jovens em Exercício do Programa de Orientação Estadual”), implantado em Santa Cruz pelo Estado em parceria com o município. É provável que, na prestação de contas ao governo do Estado, a irregularidade foi detectada pelos técnicos estaduais. Por parte do governo municipal, a falha só começou a ser discutida no início deste ano, exatos 17 meses após a veiculação e pagamento da propaganda. Antes, nenhuma secretaria ou autoridade do município fez o controle destes gastos.

Com a publicação da portaria de abertura de sindicância, o jornal encaminhou uma série de questionamentos sobre o assunto ao prefeito, através da secretaria de Gestão e Comunicação. O pedido de informações foi feito por escrito, obedecendo regra estabelecida ao DEBATE pelo prefeito Otacílio Parras (PSB). A resposta, de poucas linhas, foi evasiva e incompleta. A nota pediu ao jornal que procurasse informações sobre notas fiscais e empenhos no “Portal da Transparência” do município. Estes dados, porém, não estão disponíveis no site indicado. A reportagem insistiu em obter uma cópia de alguns documentos, mas foi negada pelo governo.

O que se sabe é que o prefeito Otacílio autorizou um “pacote” de R$ 6.500,00 em anúncios na “Folha de Santa Cruz” para divulgar o Jepoe, cujo programa já foi até extinto pelo Governo do Estado, mas ainda funcionava em 2018. A contratação, sem licitação pública, envolveu alguns anúncios e o pagamento de R$ 6.500,00 foi feito em junho daquele ano. O secretário de Gestão e Comunicação na época era Renan Alves.

Mais de um ano e meio depois, a administração percebeu que nenhum anúncio referente ao programa Jepoe foi publicado. No lugar, provavelmente para legitimar o crédito, a “Folha de Santa Cruz” publicou anúncios diversos, como eventos e shows promovidos pelo município. E recebeu integralmente o espaço publicitário.

A sindicância administrativa tem o objetivo de investigar a responsabilidade de servidores públicos pela irregularidade. Não atinge a empresa que edita a “Folha de Santa Cruz”, pois, neste caso, seria necessário um processo administrativo.

A reportagem questionou a administração sobre como o pagamento foi efetuado sem a prova da publicação, qual o tamanho dos anúncios, o motivo pelo qual a empresa não veiculou a campanha do Jepoe, por que a administração escolheu o jornal “Folha de Santa Cruz”, qual o motivo da demora em apurar a irregularidade, quais os anúncios veiculados no lugar dos contratados e informações sobre a falta de licitação. Solicitou, ainda, documentos sobre o caso, que foram negados.

Em nota, o governo de Otacílio Parras informou apenas que a sindicância é “uma investigação administrativa e procede ao processo administrativo disciplinar”, sugerindo que apenas servidores públicos serão eventualmente responsabilizados. Disse também que “é medida cautelar, um procedimento prudente da administração”, sem dar qualquer outra informação.

O jornal “Folha de Santa Cruz” tem tiragem pequena e circulação restrita, mas recebe uma fortuna das prefeituras da região. Os donos não moram em Santa Cruz. (LEIA AQUI)

‘Máquina publicitária’

tem três investigações

Numas delas, MP já ajuizou ação por improbidade

A publicidade é, de longe, o ponto nevrálgico do governo de Otacílio Parras (PSB). Vaidoso e com planos políticos futuros, ele usa o dinheiro público para se promover e afagar veículos de imprensa, como fez desde o início do mandato com a rádio Difusora. Em troca, tem os microfones à disposição a qualquer hora e jamais será incomodado com perguntas que podem causar um mínimo de constrangimento. É a contrapartida do agrado financeiro.

Entretanto, a exemplo do que aconteceu com outro prefeito “midiático”, Adilson Mira, Otacílio Parras está começando a pagar uma fatura que ameaça minar seus projetos.

Ele já foi denunciado pelo Ministério Público por fraude e irregularidades no pagamento de publicidade à rádio Difusora, durante anos a fio, sem licitação. A ação civil pública já foi ajuizada, mas a denúncia ainda não foi recebida.

Otacílio também é alvo de um inquérito do Ministério Público que apura irregularidades no pagamento de propaganda para o jornal quinzenal “Atual”, de propriedade de seu ex-secretário Renan Alves. A Lei Orgânica do Município (LOM) veda contratos sem licitação com servidores públicos, persistindo a proibição até seis meses depois da exoneração. Renan foi demitido pelo prefeito e, já na semana seguinte, Otacílio autorizou sucessivos anúncios da prefeitura no jornal de seu ex-secretário.

Irregularidades semelhantes aconteceram em municípios da região e resultaram na condenação do prefeito por improbidade administrativa. É o caso de Anibal Feliciano, de Canitar, que perdeu os direitos políticos e está recorrendo da decisão no Tribunal de Justiça.

Recentemente, Otacílio assinou contrato para propagar anúncios de seu governo, através de carros de som, em cidades da região, que o prefeito considera, conforme declarou na Difusora, “cidades periféricas de Santa Cruz”.