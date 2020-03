A prima do ‘Papa Bom’

Aposentada que mora em S. Cruz é prima

em segundo grau do papa João XXIII,

canonizado pelo Vaticano em 2014

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Poucas mulheres de Santa Cruz do Rio Pardo e região sabem, mas se casaram com um vestido costurado pela prima do Papa João XXIII, que ficou conhecido como “Papa Bom” e mudou os rumos da Igreja Católica após um legado negativo deixado por Pio XII. João foi canonizado em 2014 e é considerado santo pelos católicos.

Ela é Josefina Honorato Monteiro, 87, e mora com o casal Carla Pinheiro Pedro e Valdir Pedro. Sua mãe, Virgínia Cutter, veio ao Brasil em 1900, início do século passado. A família era da Itália, exatamente na região de Bérgamo, onde nasceu o cardeal Angelo Giuseppe Roncalli, pontificado papa em 1958.

Na verdade, a mãe do papa João XXIII era irmã da avó de Vergínia, mãe de Josefina, que veio da Itália. Quando chegou ao Brasil, Vergínia tinha 15 anos.

Durante a viagem, de navio e muito demorada, a mãe perdeu a irmã mais nova, que foi jogada ao mar, como manda a tradição marítima.

Vergínia parou em Santos, passou por Ribeirão Preto e formou família em Chavantes, onde se casou com Antônio Honorato. Juntos, tiveram sete filhos — entre eles, Josefina.

Pouco tempo depois, a família se mudou para Santa Cruz do Rio Pardo. Josefina casou-se com o então inspetor de alunos Jobiel Negrão, morto há cerca de seis anos. Especializou-se na costura de vestidos de noivas, profissão que levou para o resto da vida. “Trabalhou e pagou seu INSS. Fez tudo isso costurando”, diz Carla, que é sobrinha de Josefina.

Quando havia casamentos, o primeiro nome a vir na cabeça da sociedade santa-cruzense era o de Josefina. “Ela era muito requisitada. Fazia costuras para as elites e para a população pobre também”, lembra Carla.

Josefina é prima e madrinha da mãe de Carla, Regina Honorato. Ela conheceu a sobrinha ainda criança. O curioso é que sempre dizia que ainda iria morar com ela quando estivesse mais velha.

“Um dia fomos visitar Josefina e havia vários vizinhos em frente à casa. Ficamos preocupados. Ao entrarmos, Josefina não nos reconheceu”, afirma Carla.

Levada a um médico, foi constatada demência de segundo grau. Como Carla e Valdir coordenam a “Pastoral da Sobriedade” da igreja de São Benedito, que acolhe viciados, decidiram que a melhor saída seria levar a tia para casa. “Eu pensei: como vou deixar uma pessoa de meu sangue assim?”, perguntou-se Carla naquele dia.

Mulher de poucas palavras, com sintomas de Alzheimer, Josefina não esconde o orgulho que tem da sobrinha, que a acolheu em um dos momentos difíceis de sua vida.

A prima do papa João XXIII enfrentou problemas graves de saúde. “Um médico chegou a dizer que não havia mais salvação. Restava amar, que talvez fosse o melhor remédio”, conta Carla. Deu certo: Josefina lembra-se até do momento. “Ela me trouxe no colo”. O amor, enfim, iria transformar a vida da idosa.

Foi um período difícil, em que até para o banho a aposentada necessitava a ajuda. Um dia, Carla e Valdir resolveram levar Josefina a uma missa em Espírito Santo do Turvo. O padre Agnaldo, ao saber que se tratava da prima do papa, admitiu: “Sou eu quem devo pedir a benção”. E um milagre aconteceu.

Três meses depois, Josefina voltou a andar sozinha e a realizar outras atividades por sua conta. Hoje, tem sempre um sorriso no rosto, é ativa e dificilmente perde uma missa.

Em um evento da igreja, Josefina chegou a aconselhar um homem da pastoral a parar de beber. “Meu marido morreu por beber demais”, disse ela ao rapaz.

Parentesco

Desde criança, Carla ouvia da tia histórias sobre o parentesco da família com o Papa João XXIII. “Ela sempre falava para a gente que tinha um primo que era papa. Mas eu era criança e não entendia muito”, conta a sobrinha.

A história foi passada por gerações, especialmente pela mãe de Josefina, Verginia Cutter. A tia de Carla tem apenas uma irmã viva, Therezinha Honorato, que mora em São Paulo e tem plena saúde aos 90 anos.

A família não é pequena em Santa Cruz do Rio Pardo e todos os membros têm orgulho do parentesco com um papa — e santo consagrado pela Igreja Católica. Os Honoratos estão espalhados pela região, desde Chavantes, onde nasceu Josefina.

A história do papa João XXIII foi imortalizada num filme, cujo nome no Brasil é “O Papa Bom”. Ele foi escolhido papa na última hora para ser um papa de transição. No entanto, mudou os rumos da Igreja, decretando a “opção preferencial pelos pobres”.

Carla e Valdir não escondem o sonho de conhecer o Vaticano e o túmulo de João XXIII. Se possível, na companhia da tia Josefina.

Papa por acaso, fez uma revolução

João XXIII nasceu Angelo Giuseppe Roncalli em 1881, no Vaticano. Nunca imaginou ser papa, embora tenha iniciado sua vida sacerdotal em 1904, na Itália, onde foi secretário de um bispo.

Sua eleição ao pontificado foi controversa. Ele não era favorito. Acabou eleito sob o imaginário dos cardeais de ser um “papa de transição”. Mas não foi.

Herdou um passado sombrio de Pio XII, acusado de flertar com ideais nazistas. Em 1962, convocou o Concílio Vaticano II, que apresentou a reforma da doutrina católica à história moderna.

O Concílio é considerado sua grande obra. Por três anos, ele reuniu 2.600 bispos do mundo todo.

Como Papa, João XVIII valorizou o ministério do Bispo em Roma. Buscou dar autonomia à Igreja e soube colocar o evangelho acima dos políticos.

Durante a crise dos mísseis entre os Estados Unidos e a Cuba comunista, pediu aos governantes para salvaguardar a paz.

Durante o pontificado, preocupou-se muito com as pastorais do clero. Visitou doentes em manicômios, presos e outros excluídos da sociedade. Talvez por isso é considerado um dos grandes nomes da Ordem Franciscana, que faz o juramento de pobreza.