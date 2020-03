Arquivo: o DEBATE na história

Em outubro de 1989, perto das eleições presidenciais, a crise no setor cafeeiro atinge em cheio Santa Cruz do Rio Pardo. A manchete do jornal dizia que milhares de pés estavam sendo arrancados nas propriedades rurais. Anibal Dias Salles, por exemplo, retirou 80 mil pés depois de sucessivos prejuízos, permanecendo com apenas 20 mil. A fazenda Guacho cancelou um projeto para plantação de um milhão de pés de café. Apesar da crise, outra notícia informava que a cidade estava preparando sua feira agropecuária — que estreou em 1991 como Expopardo e permaneceu alguns anos como uma das melhores do Estado. A triste foto da capa mostrava mais um acidente fatal na rodovia “Orlando Quagliato” (SP-327), que não era duplicada. Em dois desastres seguidos envolvendo seis caminhões, uma pessoa morreu.

Publicado na edição impressa de 1º/03/2020