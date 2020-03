A heroína da leitura

Vera Quagliato, que coordena o ‘Primavera’,

inaugurou outra biblioteca, desta vez em Ourinhos

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Na tarde de sexta-feira, 6, o projeto ‘Primavera’, iniciativa filantrópica de Vera Quagliato, inaugurou sua 26ª biblioteca no País, desta vez em Ourinhos, na escola “Dalton Morato Villas Boas”, na periferia da cidade. O colégio atende os ensinos fundamentais 1 e 2. O espaço, totalmente revitalizado, recebeu o nome “Super-heróis da Leitura”.

O evento de inauguração contou com palestras sobre a importância da leitura e de se ter um espaço onde a atividade possa ser praticada.

Participante do ‘Primavera’, Wellington Rehder, proprietário da editora Viena, usou o microfone para falar às crianças sobre literatura, estudos e mercado editorial.

Atrás das paredes, esperando para ser chamado, estava Matheus Gregório, estudante na escola “Leônidas Camarinha”, de Santa Cruz do Rio Pardo, a quem Vera chama de “amigo especial”. É que Matheus, no ano passado, conseguiu através do ‘Primavera’ a revitalização da biblioteca da “Leônidas” — e sua história de vida, marcada por dificuldades, emociona Vera até hoje.

O espaço da biblioteca “Super-heróis da Leitura” foi completamente revitalizado. Nas paredes. foi colado o desenho de um filme de câmeras filmadoras, arte a cargo de Edvaldo Fernandes, da empresa “Evidência”. Nos espaços entreabertos entre um filme e outro, telas artísticas e algumas fotos.

Um detalhe suave chama a atenção para quem observa atentamente a figura. Logo acima da estante de livros infanto-juvenil está o retrato de quem está por trás de tudo isso. Trata-se de uma foto de Vera Quagliato, que também pode ser chamada de “heroína da leitura”. Ela foi surpreendida com a homenagem. Afinal, Vera teve a ideia de colocar, no meio dos super-heróis, o retrato do diretor Jayr Conti Júnior.

Vera começou o ‘Primavera’ em 2012. Desde então, inaugurou bibliotecas até no Pará. Só em Santa Cruz do Rio Pardo foram cinco. O número deve aumentar, já que o espaço da Acogelc, no bairro da Estação, também vai receber livros e uma revitalização. “Até porque não são apenas livros que fazem com que uma pessoa leia. O ambiente também é importante”, explicou.

Vera Quagliato diz que “a gente mesmo se surpreende” ao ver o trabalho realizado ao longo dos anos. “Acordo e penso que já inaugurei 26 bibliotecas e ainda sei que o trabalho não para. Tudo é gratificante”, disse.

Vera visitou biblioteca

‘Abílio Fontes’ em S. Cruz

Na quinta-feira, 5, Vera Quagliato, que coordena o projeto ‘Primavera’, visitou a Biblioteca Pública “Abílio Fontes”, de Santa Cruz do Rio Pardo.

Há três semanas, o DEBATE mostrou que o orçamento reservado à repartição é de 0,0084% — meros R$ 14 mil.

O espaço vive sem ares-condicionados e alguns ventiladores não funcionam. Aos fundos, uma pintura original do prédio — inaugurado em 1910 pelo coronel Tonico Lista — está abandonado.

Vera encantou-se com o edifício e disse que deve ser preservado. Ela pretende conversar com o secretário de Cultura, Frednes Botelho, e com o prefeito Otacílio Parras. O prédio é tombado pelo município, o que pode dificultar uma eventual reforma.