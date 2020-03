DICAS – Edição de 08/03/2020

O motivo

O prefeito Otacílio Parras (PSB) vai ter de explicar muito bem a história da compra do patrimônio da Associação BAC, por um preço muito reduzido e depois de inviabilizar o clube pela retomada de outros terrenos cedidos por comodato. Acontece que o BAC já cedia o campo de futebol para as escolinhas — públicas ou privadas — e nada foi feito no local após a retomada de parte do imóvel. Por que, então, houve este ato unilateral?

Só oficialmente

Mesmo com tantos funcionários comissionados na Câmara, o jornal não conseguiu uma informação simples na tarde de sexta-feira: os vereadores que integraram a legislatura 1989-1992. Claro que isto é fácil de ser apurado, bastando abrir um livro qualquer no Legislativo ou a ata da sessão de posse. No entanto, o jornal foi informado de que deveria solicitar a informação de maneira formal, protocolando um ofício no setor competente. Pelo WhatsApp da Câmara, a informação foi a mesma.

Médica na UPA

A médica que vazou o áudio em que o diretor da UPA de Ourinhos orientava a “só internar se for morrer” — e que foi demitida —, já tem um emprego novo. Valeska Abud foi contratada pela Abedesc, instituição que faz a gestão da UPA de Santa Cruz do Rio Pardo. O prefeito Otacílio nega que tenha partido dele a indicação. “Não indicamos os médicos que são contratados na UPA, pois isto é competência da empresa. Mas o médico ou funcionário que não está indo bem, pedimos a subsitutição”, afirmou.

Do dicionário

Gazeteiro: aquele que costuma gazetear. Gazetear: deixar de comparecer a [alguma coisa].

Febre maculosa

Um novo possível caso de morte por febre maculosa está sendo investigado pela secretaria de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo. A pasta, porém, não informou se o paciente esteve em locais de risco e vai aguardar os exames para a comprovação. A família, entretanto, publicou nas redes sociais que a causa da morte foi mesmo a febre.

Dinheirama

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo precisa dar um basta nos gastos com funcionários comissionados. O pagamento feito neste mês a dois deles assustou alguns vereadores. As bancadas — oposição e situação — precisam se unir e ter a responsabilidade de acabar com esta mamata.

Quem ver

A bancada governista quer a lista dos registros de viagens feitas por parlamentares com o carro oficial da Câmara. Um rastreador poderia indicar os locais por onde o Jetta importado passou.

Cantor em xeque

Na semana passada, o vereador Marco ‘Cantor’ Valantieri (PL), em entrevista à rádio Difusora, afirmou com todas as letras que nunca havia entregado um cheque a político. Mas, como mostra a foto, entregando o duodécimo ao prefeito, o fato não procede.

‘Coisas de Política’

Temperatura exata

Esta história é de Ariano Villar Suassuna, numa de suas “aulas espetáculo”. Conta ele que, num período sombrio do nosso país, o presidente, que era um sujeito não muito inteligente, resolveu visitar um Colégio Público. Um assessor sugeriu promover, com os estudantes, uma rodada de perguntas e respostas. O chefe descartou a ideia, argumentando que ele mesmo poderia não saber a resposta. Mas resolveu levar um roteiro escrito. O presidente concordou e, na escola, iniciou a rodada de perguntas. “Quantos metros tem um quilômetro? A água ferve a quantos graus?” Nesta pergunta, a resposta foi: cem graus centígrados.

— Está errado, a água ferve a noventa graus — disse o Presidente. Neste ponto, uma professora, apreensiva, interferiu: “Desculpe, senhor Presidente, mas a resposta está correta, a água ferve mesmo a cem graus”. Após um breve silêncio, com o Presidente conferindo a sua ‘cola’, veio o argumento fatal:

— Tem razão… de fato, o que ferve a noventa graus é o ângulo reto

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)