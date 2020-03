Juntos, dois funcionários comissionados da Câmara recebem R$ 60 mil no mês

Diretora Rosely Rissato e o assessor José

Eduardo Catalano, que estão em

férias, receberam altos valores em fevereiro

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A diretora-geral Rosely Rissato e o assessor legislativo José Eduardo Piedade Catalano receberam contracheques da Câmara em fevereiro que, somados, atingem R$ 59.608,32. Os valores representam a soma de benefícios considerados irregulares que estão sendo acrescentados aos salários de comissionados — como licenças-prêmio. Rosely e Catalano estão em férias para, de acordo com a presidência, “zerar” o passivo trabalhista. No entanto, funcionários comissionados não têm direito a vários benefícios que são pagos há anos pela Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo.

Em fevereiro, José Eduardo Catalano, que é funcionário comissionado desde 1992, retirou proventos de R$ 41.215,33. Já Rosely, nomeada em 1988 e até hoje em cargo comissionado, teve direito a R$ 18.362,99. Na folha de pagamento disponível no Portal da Transparência da Câmara, consta que os dois estão recebendo férias e licença prêmio indenizadas. No entanto, ambos estão afastados de seus cargos exatamente para, de acordo com explicações do presidente na semana passada, cumprir as férias e licenças-prêmio.

“É uma coisa que vem de muitos anos. Tem que pagar”, afirmou ontem o presidente da Câmara, vereador Paulo Pinhata. Ele garantiu que os promotores de Santa Cruz do Rio Pardo são favoráveis aos benefícios a comissionados. “Na verdade, nenhum outro presidente obrigou estes funcionários a tirar licença. Tudo foi acumulando”, disse.

Pinhata garantiu que é um pagamento único, somente neste mês. Em março, Catalano voltará a receber “apenas” R$ 16 mil mensais, enquanto Rosely o salário médio de R$ 12 mil.

A jurisprudência e vários tribunais não aceitam que cargos comissionados tenham direito a benefícios que são exclusivos de servidores concursados. As decisões têm por base a Constituição Federal.

As licenças-prêmios, por exemplo, não são cabíveis a estes cargos porque os detentores são de natureza precária, demissíveis a qualquer momento. Pelo menos é que o diz a lei, não a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo.

A prefeitura, por exemplo, não paga estes benefícios aos seus comissionados. Em toda a região, somente a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo adotou os pagamentos irregulares, criando supersalários para cargos nomeados. Nenhuma outra cidade da região — inclusive Ourinhos, a maior delas — paga salários tão altos como o Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo.

O presidente Paulo Pinhata (MDB) anunciou diversas vezes planos para reestruturar o quadro de funcionários e acabar com os altos salários. Entretanto, sempre voltou atrás. No mês passado, por exemplo, Pinhata disse que o advogado José Eduardo Catalano se afastou para “zerar” os benefícios pendentes e não vai mais voltar ao cargo de assessor parlamentar.

Já sobre Rosely Rissato, Pinhata anunciou que quer remanejá-la de função, exonerando-a da direção geral. Como existe uma lei que reduz o salário do cargo na vacância, o objetivo era cortar pela metade o vencimento de outro ocupante. Porém, uma outra lei — que também suspende os benefícios trabalhistas a comissionados na vacância do cargo — perdeu sua eficácia com uma emenda de Murilo Sala (SD), que transferiu o cancelamento das benesses para 2021. Assim, Rosely, embora nunca prestasse um concurso público, ainda continuaria recebendo todos os benefícios exclusivos de servidores efetivos mesmo na mudança de cargo.

Na verdade, Paulo Pinhata pode terminar seu mandato como presidente, no final deste ano, como aquele que anunciou cortes na Câmara e não teve coragem de fazê-los. Ao contrário, já nomeou dois funcionários comissionados a mais — um chefe de gabinete e um advogado.