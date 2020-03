Único sem faltas, Miranda diz que vereador deve ir a todas as sessões

Integrante da bancada governista diz que

‘dever moral’ do vereador é ir às sessões

Único vereador da atual legislatura que não teve uma única falta desde 2017, Cristiano de Miranda (PSB) defende o comparecimento dos parlamentares em todas as sessões, inclusive solenes. Ele contou que, antes mesmo de ser eleito, acompanhava os trabalhos da Câmara e percebia, durante algumas sessões solenes, um certo constrangimento de homenageados com a presença de poucos vereadores.

“Eu fui eleito para estar aqui, inclusive em solenidades”, declarou Miranda. Ele admite que há divergências entre as leis internas da Câmara e, ao menos neste ponto, disse “entender” as reclamações dos colegas. “Mas acho que, moralmente, todos deveriam comparecer. Afinal, a pessoa a ser homenageada espera uma grande noite, prepara tudo e conta com a presença dos vereadores”, afirmou. “Ter pouco vereador presente é uma coisa muito chata”, avaliou.

Cristiano Miranda lembrou que já provocou sessões solenes para homenagear personalidades e, durante o evento, notou a ausência de colegas. “Se Deus permitir, até o fim do meu mandato não vou faltar a nenhuma sessão”, disse.

Miranda também é assíduo nas reuniões internas, quando vereadores membros de comissões permanentes discutem projetos. Geralmente, estas reuniões são realizadas durante o dia. “Acho que sou o único vereador que participou de todas as reuniões de comissões”, explicou, lembrando que o procurador jurídico também apontou a necessidade da presença obrigatória de vereadores nestas reuniões.

Sobre o tema, Miranda anunciou que deve apresentar um projeto obrigando a participação de vereador até mesmo em audiências públicas. “Pretendo estipular que as audiências — às vezes realizada no Palácio da Cultura — sejam na Câmara. Afinal, é o local apropriado para este tipo de discussão”, explicou.

O vereador também defende a aprovação de leis mais claras sobre a obrigatoriedade de comparecimento em todas as sessões, inclusive as solenes. Ele se refere ao fato do Regimento Interno dispensar a presença, que é tida como obrigatória numa Lei Complementar aprovada em 2016.