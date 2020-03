Geraldo Machado: ‘Cidadania’

Cidadania

* Geraldo Machado

Ninguém pode falar em agricultura, mormente de cafeicultura, sem lembrar de Arnaldo Borba de Moraes, em Ipaussu — Fazenda São Luiz — e do Dr. Carlos Whately, em Bernardino de Campos — Fazenda Santa Cecília. Eu era moço quando convivi com ambos. Visitei muitas vezes essas fazendas, exemplos de organização agrícola e social. Muito aprendi com eles, que davam a maior atenção pelo meu interesse em seguir os seus exemplos. Mais que agricultores, eram de uma integridade ímpar, como homens de bem, como cidadãos de ilibada nobreza de caráter. Noutra oportunidade e circunstâncias, voltarei a falar deles. É uma dívida que tenho com a memória desses ilustres senhores e vou saldar um dia, quando a palavra cidadania for justificada.

Dr. Carlos, numa das suas viagens à Europa depois da guerra, esteve na Suiça, com o pensamento de visitar os pais do seu empregado Albert, encarregado do setor de gado de leite da fazenda. A Santa Cecília, à época, possuía um plantel leiteiro holandês vermelho-e-branco, da melhor progênie. Albert, moço, veio ao Brasil acompanhando umas novilhas de alta linhagem, compradas pelo fazendeiro, na Holanda. Veio, gostou e ficou. Gostou, também, de uma brasileira, e casou. Ficou muitos anos com o Dr. Carlos, que o estimava muito. Transformou radicalmente, com a sua experiência européia, o manejo, a sanidade e a produtividade do rebanho.

Na Suiça, na pequena e linda cidade onde Albert nasceu, entre outras admirações, o fazendeiro se encantou com o jardim público. Muitas árvores, muitas flores, muito esmero na jardinagem e muita ordem em tudo.

Passeando pelo jardim, notou um casal de idosos, de braços dados, procurando uma sombra e um banco. Achou, sentou e a senhora de cabelos brancos, tirou da bolsa a agulha e a linha para o crochê. O senhor, bem vestido curvou o corpo e, com as mãos senis, alcançou embaixo do banco, num compartimento fechado, um livro para ler. Livro seu, que lá deixara doutra feita, noutra manhã de leitura. Terminado o descanso, o casal foi embora, depois de guardar o livro sob o banco, até outro passeio matutino. Isto me contou o Dr. Carlos, há trinta anos e eu não esqueci, para contar para os meus filhos.

Vamos sair de casa, nesta cidade emergente e ver o que acontece aqui, tão longe da Suiça. Mas, antes, quero pôr em dúvida a colocação simplista que a mídia está dando, enfatizando mesmo, essa expressão que, como diz uma propaganda de cerveja: desce redonda — cidadania. É um bombom recheado para o beiço da esquerda “incubada”: a leiga e a clerical. De minha parte, com isenção ideológica, essa exploração é ofensiva à inteligência comum, cansada de modismos demagógicos. Dou prioridade à educação e ao exercício e cumprimento do dever. São valores primaciais, válidos para o Arnaldo Borba de Moraes e para o Dr. Carlos Whately, cidadãos memorandos, homenageados nesta crônica. Educação e dever, conjugados numa simples equação, resulta em cultura. Não tanto a Kultur saxônica, com K. A nossa mesma, latina, com C. Não só a cultura e o saber livresco e universitário, num país de analfabetismo endêmico e pobreza exposta e exibida, caldo de cultura da demagogia vil, que leva à câmara e ao poder, corruptos e argentários. Falo da educação e da civilidade, que são a pedra angular da democracia. Têm sua base na família e no lar, não na praça. Até índio tem a sua cultura na oca e na taba. Não se preocupam com a “tabania”, respeitam a ordem natural e o lugar de cada um na comunidade tribal.

Temos uma praça bonita na cidade. Praça dos Estudantes. Tem bancos de cimento e ferro. Mas, mesmo assim, não resistem ao furor vandálico dos “cidadãos”, aprendizes de cidadania. São quebrados nas noites altas, fim de festa. Levados pelo exagero na bebida ou simplesmente, pelo abuso à ordem e à disciplina civil, destroem o patrimônio que é seu e é público. Os bancos que sobram da razia, ilesos, não são sentados. Pois, são poleiros para se pôr os pés no assento e sentar no encosto. O idoso, que não é suíço, o daqui que procura fôlego à sombra, neste calor do El Niño — tem que forrar o banco pisado, com jornal ou com o próprio lenço de bolso — ou de nariz. O jardineiro não tem autoridade para repreender o “cidadão”. Se o fizesse, seria processado pela OAB, ou esconjurado pela CNBB. São os inefáveis Direitos Humanos (que o Frei Betto viu em Cuba), arranhados. São as Pastorais eclesiásticas, postergadas. De modo humilde, já que ainda não cuidaram da Pastoral do Jardineiro, cabe a este, mal pago, apagar lavando, os bancos-poleiros, duas vezes por semana, quando não chove. Não os lava de balde. Lava-os, debalde… Esses moços, põem os pés no banco onde senhoras vão sentar, porque usam tênis importados, que não pisaram lá, e vêm pisar aqui. Qualquer aviso contrariando o menino-moço, é repressão, é militarismo. Eles vão requerer liminar em juízo e terão um advogado da CUT, cuidando dos seus.

* In memoriam

* Publicado originariamente em 2018