Pascoalino: ‘O último pedido’

O último pedido

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

João Cabral de Melo Neto ocupava um posto diplomático em Barcelona quando começaram lhe nascer uns filhos espanhóis e uma série de furúnculos no nariz. Por recomendação médica, acabou comprando uma pequena prensa “pré-gutenberguiana” com a qual deveria se manter ocupado fisicamente. João Cabral planejava imprimir alguns livros de amigos, a começar pelos poemas onomásticos de seu primo Manuel Bandeira. Carlos Drummond, seu padrinho de casamento, a exemplo de Vinícius de Moraes e Clarice Lispector, também prometeram algum inédito.

Como ainda apanhasse nas primeiras provas, o gráfico aprendiz preferiu imprimir “Psicologia da composição”, de sua autoria, em papel mais barato para poder errar à vontade. A indiferença com que este livro foi recebido levou João Cabral a pensar em abandonar a poesia, desejo manifestado em carta endereçada a Manuel Bandeira que, mais velho e da família, prontamente lhe puxou a orelha.

A coleção artesanal impressa por João Cabral em Barcelona foi por ele chamada de livro inconsútil. O termo pode insinuar a idéia de alguma coisa impossível de ser consultada, quando, na verdade, quer dizer apenas livro sem costura. Não faço a mínima idéia de como possa resultar um livro assim, sem a costura que o prende à lombada; só sei que há dez anos um colecionador brasileiro arrematou num leilão em New York um desses exemplares por 2 mil dólares – um ensaio de João Cabral sobre a liberdade do pintor catalão Joan Miró, que, aliás, assina a capa e as ilustrações do livro.

Tendo nascido a 6 ou 9 de janeiro de 1920, como ele mesmo punha em dúvida, João Cabral ingressou na carreira diplomática em 1945. Dois anos depois, atravessou o Atlântico familiar pela primeira vez para assumir um posto no consulado brasileiro de Barcelona. Na Espanha, o poeta começou aprendendo com alguns toureiros que não devemos perfumar uma flor nem tampouco poetizar um poema. Manolete lhe ensinou mais: que é tirando finas das coisas extremas, como a morte, que um homem se estabelece. João Cabral assistiu a algumas das últimas exibições de Manolete, morto na praça dos touros em 1947 por preferir entrar para a história como o Pelé da tauromaquia a reconhecer publicamente o próprio erro dando um passo atrás.

João Cabral escrevia desde os 20 anos de idade mas foi em Barcelona, enquanto desenrolava outra língua, que resolveu colocar pela primeira vez o Pernambuco na sua poesia. Folheando uma revista de economia ele ficou sabendo que a expectativa de vida no Recife, sua cidade natal, era de 28 anos, coincidentemente, a sua idade! O poeta teve uma reação severina, imediata, como contou a Manuel Bandeira em carta de dezembro de 1949: “Ando com muita preguiça e lentidão trabalhando num poema sobre o nosso Capibaribe”. Estava em curso O cão sem plumas, impresso no ano seguinte na sua gráfica de fazer ginástica. Dedicado ao poeta Joaquim Cardoso que, por ter morado no cais do Capibaribe, “aprendeu a luz das costas do Nordeste, mineral de tanto azul”, O cão sem plumas é um edifício de 425 versos divididos em quatro pavimentos. São 1.582 palavras, indispensáveis e insubstituíveis. “Você não encontra ali uma palavra que não tenha sido convidada para entrar no poema”, como observou Otto Lara Resende.

Eu tenho em casa três gravações de João Cabral lendo O cão sem plumas; duas, na verdade, já que uma delas se repete, em parte, em outro disco. É um remédio, ou um veneno, que guardo na prateleira para os momentos certos ou terminais. Se tivesse que escolher uma única obra escrita em verso, seria essa que eu levaria para uma ilha deserta. Mas como só entro na água até as canelas, quero o livro à mão quando me disserem que só tenho direito a um último pedido.

* Publicado originariamente em 18/08/2002