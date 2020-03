‘Esquemão do Cemitério’ tem energia clandestina e contêiner alugado

Empresário é investigado pela prefeitura por manter

negócios particulares dentro da repartição pública

André Fleury Moraes

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Cemitério da Saudade de Santa Cruz do Rio Pardo estava sendo utilizado para negócios particulares pelo empresário da construção civil Éder Silvestre, 53.

No final do ano passado, Éder foi suspenso do local e, como consequência, foi proibido de manter negócios dentro do cemitério municipal.

Éder é proprietário da empresa Metalsil, que era autorizada a manter um contêiner na repartição para guardar ferramentas de trabalho. Também há outra empresa autorizada pela administração a fazer o mesmo.

Suspenso, Éder alugou o contêiner, de maneira particular, para o amigo Severino Pereira dos Santos. A negociação não foi autorizada pela prefeitura. “Não pensei que fosse necessário avisá-la”, disse o empresário na semana passada.

Além disso, o empresário também vinha sendo alvo de outras reclamações. Uma sindicância publicada pela administração apura o armazenametno irregular de ossadas humanas em locais indevidos do cemitério. Um deles seria o contêiner.

Éder foi novamente suspenso, desta vez preliminarmente, do cemitério. Segundo a portaria, ele e seus funcionários estão impedidos até mesmo de entrar na repartição.

No contêiner que Éder alugou a um amigo, descobriu-se, havia ligações clandestinas de energia, o chamado “gato”. Quando o fato veio a público, o administrador do cemitério registrou um boletim na polícia.

Segundo a reportagem apurou, o amigo de Éder já havia, inclusive, transportado móveis para o local. O empresário não soube informar se os móveis foram retirados do local. “Não tenho a chave”, admitiu. O contêiner estava trancado quando a reportagem esteve no local.

De acordo com a sindicância, Éder teria alugado o espaço ao amigo pelo valor de R$ 300 mensais. O equipamento fica no terreno público do cemitério.

Segundo Éder, o contêiner foi, na verdade, “emprestado” a um amigo que havia sido despejado da casa e que estava sem lugar para morar.

Para ele, o aluguel foi uma “bondade” a Severino Pereira dos Santos, que já foi funcionário de sua empresa.

Éder sugere que pode ser vítima de perseguição política. “O outro rapaz que trabalha aqui nunca recebeu notificações. A administração é contra a minha pessoa. Isto está claro”, diz.

A Metalsil atuava na construção e demolição de túmulos dentro do cemitério.

No “Semanário Oficial” deste sábado, 7, foram publicados quatro procedimentos administrativos para apurar supostas irregularidades praticadas por Éder.

Algumas foram registradas após denúncias de munícipes que teriam pagado por obras em sepulturas, que não foram concretizadas. O empresário Éder Silvestre sofreu, inclusive, processos judiciais. Em todos, até agora, firmou acordos.