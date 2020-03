Maioria do eleitorado, mulheres ainda sofrem para entrar na política

Santa Cruz não elege pelo menos

duas vereadoras há vinte anos

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

As mulheres de Santa Cruz do Rio Pardo representam a maioria do eleitorado do município há mais de quinze anos. Apesar disso, são poucas que conseguem ou conseguiram se eleger ao longo das décadas. A cidade teve uma única prefeita: Maura Macieirinha (PSDB), que governou entre 2008 a 2012.

Em 1988, logo após a redemocratização, Santa Cruz elegeu, surpreendentemente, três vereadoras. Wanda Rios, Aparecida de Lima Martins e Marizilda Martins Camilo de Lima. Alguns anos antes, em 1982, quando o Brasil ainda era governado pelo militar João Figueiredo, Aparecida — a “Dona Mara — sagrou-se a mais votada candidata pelo PDS, Partido Democrático Social.

No início da década de 1990, enquanto os “caras pintadas” protestavam contra Collor no Brasil todo — inclusive em Santa Cruz —, Wanda Rios voltaria ao cenário político. Era a única mulher no Legislativo — fato que persistiu durante vários anos, já que Wanda foi reeleita em 1996 e, novamente, era a única representação feminina no plenário.

A última vez que duas mulheres se elegeram vereadoras foi no ano 2000, quando Wanda e Maura, que se tornaria chefe do Executivo oito anos depois, ocuparam a tribuna. Depois disso, poucas cadeiras serviriam de assento a elas. O espaço, majoritariamente ocupado por homens, permanece da mesma forma até hoje.

Em 2004, apenas uma mulher ingressou em cargos políticos. Foi Maura Macieirinha — que não foi eleita diretamente. Era vice de Adilson Mira (PSDB), eleito prefeito naquele ano.

A falta de votos, no entanto, não significa que as mulheres tenham desistido de entrar para a política. Após quatro anos sem nenhuma representante na Câmara, 16 candidatas concorreram às eleições de 2008. Disputaram contra 57 homens.

Naquele ano, as mulheres representavam 51,160% do eleitorado santa-cruzense. Homens, 48,2%. Mas nenhuma delas foi eleita.

A falta de uma figura feminina no Legislativo perdurou até 2012, quando ao menos uma — entre as 30 candidatas — conseguiu o posto. Era Cleuza “Enfermeira” Soares, que não conseguiu a reeleição na disputa de 2016.

Foi o ano em que o prefeito Otacílio Parras (PSB) seria escolhido para governar Santa Cruz do Rio Pardo pela segunda vez. Foi uma vitória avassaladora contra o concorrente Adilson Mira, que recebeu apenas 22,79% dos votos válidos.

Por outro lado, a única mulher eleita foi do bloco da oposição. É a tucana Maura Macieirinha, que ainda ocupa o cargo. Ela evita falar que é pré-candidata à reeleição, mas adianta que está conversando com alguns grupos. “Não há nada fechado”, afirma.

Maura vê como uma conquista o fato de ter sido a única prefeita de Santa Cruz. Também acredita que existem dificuldades para que mulheres consigam ser eleitas. “Antes eu não achava. Mas ao longo dos anos percebi que há muitos impasses”, conta.

“Nas últimas eleições, vi que várias mulheres concorreram ao cargo na Câmara. E a esmagadora maioria não foi eleita”, afirma.

Maura surpreendeu-se com os números sobre o eleitorado feminino. “Não conhecia. Veja só!”, exclama.

Mas, apesar de todos os obstáculos, a vereadora enxerga mudanças no cenário feminino dentro da política. Segundo ela, cada vez mais as mulheres têm atuado para fazer mudanças. “Muitas são líderes. A mulher já provou que é capaz e que pode fazer um bom trabalho”, afirma.

No entanto, Maura também admite que a política é um ambiente machista em que, diz, “elas são afrontadas pelo fato de serem mulheres”. “Algumas pessoas pensam que somos frágeis. Por isso, às vezes tentam fazer algumas coisas para nos derrubar. Mas o fato é que não conseguem, porque não há nada disso”, declarou.

O mesmo não sente Wanda Rios. “Eu sempre me senti respeitada nos ambientes políticos que frequentei”, diz a ex-vereadora, que não concorrerá ao pleito neste ano.

Em contrapartida, Wanda vê, assim como Maura, dificuldades sofridas pela mulher para ingressar em cargos eletivos. “Mas a mulher é perspicaz. Vai fundo para resolver o problema. Isso, muitas vezes, não é valorizado”, diz.

Segundo ela, a timidez pode ser um dos motivos pelos quais não é grande o número de mulheres que se candidatam. “Às vezes ela tem medo de perder e ficar frustrada, por exemplo. Não vejo desta maneira, pois é preciso enfrentar”, declarou.

Embora afirme que não se candidatará, um dos desejos de Wanda é poder ver mais representatividade feminina no Legislativo. “Se eu gostar de uma candidata, com certeza vou apoiá-la”, diz.