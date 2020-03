Artigo: ‘Busque seu próprio caminho’

Busque seu próprio caminho

Nayara Moreno

A relação do idoso com sua família é um dos temas mais complexos na vida de quem já passou dos 60 anos. Muita se fala (aqui inclusive) da falta de paciência e do distanciamento de filhos e netos em alguns momentos. Também já tratamos neste espaço de conflitos familiares que acontecem abertamente e incomodam e até prejudicam a saúde do idoso. Mas tem há o outro lado: quando o idoso precisa ou pede atenção exagerada de seus entes queridos.

A compreensão de que cada filho formou outra família (ou a própria família, use a expressão que preferir) após o casamento é fundamental para uma relação saudável entre todos e para a evolução do idoso. Muitos pais e mães vivem o período de envelhecimento (prefiro amadurecimento, mas também use a expressão que preferir, caro leitor e caríssima leitora) sentindo eternas saudades dos filhos e uma nostalgia de quando eles eram crianças e viviam todos juntos. Mesmo quando os filhos e outros parentes se fazem presentes de maneira satisfatória.

Esse tipo de sentimento não faz nada bem ao idoso. O ser humano tem três fases na vida em que precisa encontrar o próprio caminho: na adolescência, o momento da descoberta, na fase “comercialmente ativa”, quando precisa lutar pelo seu espaço no mercado de trabalho, e na “Terceira Idade”, momento mais importante e reflexivo para buscar sua independência.

Independência? Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. A fase idosa é a ideal e a fundamental para que a pessoa busque a independência. Na adolescência ainda dependemos de nossos pais e não temos maturidade suficiente; na fase adulta estamos cheio de compromissos, pressões da sociedade e obrigado a cumprir regras e mais regras.

Aí chegamos nos nossos 60, 70, 80 anos. Filho criados, aposentadoria e ….? E o quê? Essa é a pergunta certa para se fazer quando se é idoso. Qual o caminho a percorrer? Ficar choramingando um “abandono” dos filhos, quando isso não existe? (Importante abrir um parênteses aqui: há muitos casos de abandono familiar e solidão, mas não serão tratados aqui neste momento). Nada disso.

O momento de liberdade de travas impostas a vida toda traz a oportunidade para o idoso buscar uma vida mais prazerosa, colocar para fora desejos antigos, tirar do papel projetos engavetados. O passado deve servir de combustível para um “vida nova”, e não de algema que traga melancolia e deixe o idoso sentado na poltrona da sala.

A estrada da vida continua. E pela terceira vez é preciso encontrar um rumo. Então, é hora de caminhar.

