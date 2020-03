Franco Catalano: ‘Sabores artificiais’

Sabores artificiais

Só de ouvir a palavra ‘artificial’ já sinto calafrios

Franco Catalano

Da Equipe de Colaboradores

ARTE Grama artificial, bronzeamento artificial, sabor artificial de baunilha…a lista é infinita. Na Era da Tecnologia, cair em armadilhas e atalhos que o sintético oferece é muito fácil. Anúncios surgem a todo momento: produtos milagrosos, apps de relacionamento com a promessa de amor eterno, promoções com preços inacreditáveis.

Temos que saber filtrar a enxurrada de ofertas fáceis que a industrialização do século passado e o boom tecnológico-digital deste século nos trazem. Ambas revoluções, inegavelmente importantes, permitiram que nossa raça se desenvolvesse, ampliasse sua expectativa de vida, tornasse atividades cotidianas mais fáceis de se realizar. Estas mesmas revoluções também nos tornaram mais ansiosos, mais doentes e mais alienados. Mas o que há por trás disso?

Há uma indústria invisível, o zeitgeist dos dias de hoje, que gira em torno da busca pela felicidade instantânea, do ganho fácil, do caminho mais curto. E onde fica a poesia, a beleza da vida? Canso de ouvir de clientes que me procuram: “Mas madeira de verdade? Dá tanto trabalho… Não podemos usar um porcelanato que a imita?” E por acaso vocês gostam de usar uma imitação de Louis Vuitton ou preferem a verdadeira?

Na contramão do rápido, artificial e seriado, temos uma tendência crescente de produtos locais e artesanais. Pequenos produtores que oferecem algo muito mais exclusivo, sustentável e interessante. Podemos encontrá-los aqui mesmo, na nossa região, e eles estão em todos os setores: nas artes, em produtos naturais de beleza, em alimentos orgânicos, e também na cultura, com bandas de rock, cantores independentes, escritores.

Não dizem que somos o que comemos? Pois somos também o que consumimos. Pela boca, pela mente, pelos hábitos e companhias. Repensemos nosso padrão de consumo. Que prevaleça o sabor da fruta sobre o aroma sintetizado; a gravura assinada sobre a reprodução tosca; o natural sobre o plástico; o autêntico sobre o fajuto.

*Franco Catalano é santa-cruzense, cursou História da Arte em Madrid e é arquiteto