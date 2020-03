Prefeito decreta emergência e suspende aulas e atividades do Poder Público

Otacílio Parras assinou decreto que suspende

programas, fecha prédios e faz recomendações

O prefeito Otacílio Parras (PSB) decretou nesta segunda-feira, 16, uma “situação de emergência em saúde pública” no município de Santa Cruz do Rio Pardo, em virtude do risco de o coronavírus se espalhar por meio de aglomerações. Algumas determinações do decreto já haviam sido anunciadas no sábado pelo prefeito, numa entrevista coletiva na sede da secretaria de Saúde.

O governo municipal diz que a prevenção é a única forma de enfrentar a pandemia do novo vírus que já ronda Santa Cruz do Rio Pardo, com pelo menos sete casos suspeitos até o final da tarde de segunda-feira.

O decreto de emergência suspende basicamente todas as atividades do Poder Público que podem provocar aglomerações de pessoas. É o caso, por exemplo, das atividades escolares na rede municipal de ensino, englobando Ensino Fundamental (EMEFs), Educação Infantil (EMEI) e Centros Educacionais (núcleos).

As medidas do decreto começam a valer a partir da próxima quarta-feira, 18. O transporte de universitários também será suspenso assim que todas as escolas de ensino superior também paralisarem as atividades. Com isso, entrarão em férias antecipadas todos os motoristas, merendeiras e os servidores das unidades escolares.

Ao mesmo tempo, estão suspensas por prazo indeterminado a concessão de férias e licença-prêmio a servidores da secretaria de Saúde.

O prefeito também determinou a suspensão imediata de todas as atividades das unidades de Cras, Creas, Projeto Guri, cursos profissionalizantes, Programa Reviver, CCI (Centro de Convivência do Idoso) e demais eventos realizados por particulares em imóveis públicos cedidos.

Da mesma forma, atividades esportivas patrocinadas pelo município serão interrompidas, como campeonato de truco, copa de futsal infantil, hidroginástica, natação, futsal, vôlei, basquete, pilates e todas os demais eventos recreativos e de lazer. Aqueles patrocinados por entidades particulares, mas que exigem autorização e licença do Poder Público, também estão suspensos.

“Feira da Lua” e “Food

Trucks” estão suspensos

por prazo indeterminado

Como já anunciou no sábado e foi noticiado pelo DEBATE na edição deste domingo, o prefeito Otacílio Parras cancelou eventos municipais programados para este ano, como o “2º Festival Sertanejo” e o “3º Santa Cruz Mãe Fest”, que seriam realizados, respectivamente, em abril e maio. Por enquanto, o festival “Rock Rio Pardo” está mantido para julho, mas há grande chance de ser cancelado.

O prefeito igualmente determinou o cancelamento da “Feira da Lua”, que acontece às quartas-feiras na praça Carlos Queiroz, do “Coreto Encanto”, que é promovido aos domingos na praça Leônidas Camarinha, e encontros de “food trucks” às sextas-feiras.

Também não haverá atividades em prédios públicos com dança, balé, capoeira, coral, fanfarras escolares, “Comboia” no rio Pardo e a “Semana de Teatro Umberto Magnani Netto”.

A partir de quarta-feira, quando passa a vigorar o decreto de emergência, haverá o fechamento de parques infantis, museu, biblioteca, cinema, “Acessa São Paulo”, Expopardo (Recinto José Rosso), campos de futebol, ginásio de esportes, canchas de bocha ou malha e até a piscina pública.

Através do decreto, o prefeito determinou recomendações ao setor privado, entre outras medidas para evitar aglomeração de pessoas, a suspensão das aulas na educação básica e superior, reuniões, eventos, festas, comemorações e atividades em grupo. Até mesmo o velório municipal terá orientação do Poder Público para o uso moderado, sem aglomerações em suas dependências.

Sobre as aulas, o prefeito disse que a secretaria municipal de Educação vai fazer os ajustes necessários, logo após o retorno das atividades, para cumprir o calendário escolar.

As creches municipais só estarão em funcionamento para atender casos especiais de vulnerabilidade social ou para suprir as necessidades de pais que trabalhem fora e que não tenham com quem deixar os filhos.

Nas unidades do Cras, será mantido apenas o fornecimento de refeições aos usuários. A “Feira Livre”, realizada aos domingos na rua Joaquim de Souza Campos, nas imediações do Ginásio de Esportes, será mantida exclusivamente para o comércio de alimentos.

O transporte coletivo também sofrerá mudanças. O idoso está autorizado a apresentar apenas a carteira ou um documento de identificação com foto, sendo dispensado do passe.

Por fim, o decreto de emergência autoriza a dispensa de licitação para compra de bens, serviços de insumos de saúde necessários para enfrentar a situação de risco do coronavírus.

* Atualização às 22h31

Escolas privadas também

suspendem aulas em S. Cruz

Na noite desta segunda-feira, 16, a faculdade de Direito Oapec anunciou a suspensão das aulas a partir desta terça-feira, 17, por período indeterminado. A direção avisou alunos e professores de que a medida cumpre determinações das autoridades de saúde.

O Colégio Camões também antecipou a paralisação das aulas para quarta-feira, já que o governo do Estado previa a suspensão total das atividades a partir do dia 23. De acordo com nota do Camões, as aulas estão sendo gradualmente suspensas até amanhã e de forma total a partir de quarta-feira, 18, até o próximo dia 30 de março

A escola de idiomas Wizard, de Santa Cruz do Rio Pardo, também anunciou a paralisação de suas atividades por tempo indeterminado.

