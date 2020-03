Arquivo: o DEBATE na história

Em novembro de 1988, o prefeito eleito Clóvis Guimarães anunciou que já estava elaborando um organograma e buscando formar uma equipe para assumir o governo em janeiro do ano seguinte. Ele só confirmou João José Corrêa na chefia do gabinete. No entanto, o assunto da semana era o grande escândalo que envolveu o Judiciário e estava sendo investigado pela polícia. Havia um ano que um estelionatário, se passando por advogado, conseguiu um alvará do Judiciário para sacar todo o dinheiro da massa falida da antiga Erisoja — cerca de Cz$ 30 milhões na época. Um dos suspeitos, Renan Jardim, estava sendo procurado. Já no noticiário esportivo, o clube profissional de Santa Cruz novamente estava em crise financeira, como, aliás, aconteceu na maior parte de sua história. A informação era de que a Esportiva Santacruzense tinha dúvidas sobre a próxima temporada e acabava de anunciar a venda de seu ônibus, apelidado de “Tricolaço”.

Publicado na edição impressa de 08/03/2020