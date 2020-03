Suposto caso de coronavírus em Santa Cruz é negado por autoridades

Informação correu as redes sociais

A notícia de que um santa-cruzense teria sido encaminhado à Santa Casa de Ourinhos com teste positivo para Covid-19 não é verdadeira.

A informação correu as redes sociais, mas foi desmentida pelo secretário de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Singolani, e pela assessoria do prefeito de Ourinhos, Lucas Pocay.

Segundo informações, o prefeito Otacílio Parras (PSB) ficou preocupado com a divulgação do caso e entrou em contato com a Santa Casa de Ourinhos, que também desmentiu o suposto paciente que estaria infectado por coronavírus.

Na verdade, mais do que tentar conter um possível surto de coronavírus na região, as autoridades estão enfrentando uma onda de “fake news” que está provocando pânico na população.

Na segunda-feira, 16, o prefeito Otacílio Parras já alertou as pessoas para buscarem informações confiáveis e não se preocuparem com notícias sem fontes seguras.

O caso da médica Haluana Zacura é um dos exemplos. Ela fez uma viagem internacional com a família e, no domingo, apresentou sintomas de gripe.

Está em quarentena, sem a confirmação de coronavírus, mas áudios supostamente atribuídos a profissionais de saúde indicavam que Haluana estaria, inclusive, em estado grave. A própria médica gravou um vídeo desmentindo as informações e explicando que ainda está aguardando o resultado de exames.

A secretaria de Saúde vai abrir sindicância para apurar os áudios que estão sendo espalhados pelo whatsApp. Segundo consta, ao menos uma voz já foi identificada. Qualquer exame para a sorologia do coronavívus demora vários dias para ter um resultado.