Concurso para Dia das Mães está aberto na ACE até segunda-feira, 23

Estão abertas as inscrições para o concurso “Mamãe e Bebê”, da Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo. O prazo vai até o dia 23 de março.

O regulamento e a ficha de inscrição podem ser retirados na secretaria da ACE, localizada na praça Leônidas Camarinha, 316. O valor para concorrer é de R$ 5.

A entrega da foto que concorrerá ao concurso deve ser feita pessoalmente. A fotógrafa escolhida para os ensaios é Edna Andrade.

Assim como nos anos anteriores, as imagens serão avaliadas por jurados da área de publicidade e propaganda que não moram em Santa Cruz. Serão avaliados os seguintes critérios: simpatia, carisma e fotogenia. A escolha será no dia 31 de março.

A divulgação da foto vencedora vai ocorrer no dia 2 de abril. A foto eleita será estampada no cartaz da Promoção do Dia das Mães. A mamãe vencedora também receberá outros brindes que serão divulgados em breve.