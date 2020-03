DICAS – Edição de 15/03/2020

Prioridades

Para um governo que gasta milhões em shows artísticos e propaganda nas ruas e em emissoras de rádio, ficou feio denúncias veiculadas nas redes sociais de que estão faltando sabonetes e toalhas descartáveis nas escolas. Em tempos macabros do coronavírus, alguns pais publicaram que professores estão pedindo aos alunos para levarem estes materiais.

Comparação

O prefeito disse que a prefeitura não tinha interesse em comprar a área remascente do clube BAC, depois que o município retomou o imóvel maior onde fica a praça esportiva. “Por que a prefeitura iria comprar sete terrenos se ela tem 10 mil metros ao lado?”, disse. Pois então, por que o município quer desapropriar o Clube Náutico se possui uma imensa gleba do outro lado do rio, onde está construindo um bosque?

Troca de farpas

Se há duas semanas o prefeito Otacílio afirmou que a viação San Carlos poderia ficar proibida de contratar com o poder público, o cenário foi diferente. O advogado da empresa disse, delicadamente, que o prefeito está errado.

Assim não dá

Pela milésima semana consecutiva, sindicâncias da Codesan apuram a responsabilidade de motoristas que causaram acidentes com ônibus da Circular.

Assim não dá 2

A culpa, no entanto, não é dos motoristas. Os ônibus são enormes, adquiridos mesmo sendo incompatíveis com as ruas da cidade. Assim, virar uma esquina nas estreitas ruas de Santa Cruz torna-se tarefa difícil. Dizem por aí que há campeonatos internos na Codesan para quem conseguir realizar a proeza.

Coisa feia

Chega a ser motivo de deboche a insistência da rádio Difusora em anular o contrato da prefeitura com a “Antena A”, vencedora da licitação de publicidade oficial. Acostumada a receber generosas verbas durante os últimos 20 anos, dá a entender que não sobreviveria sem se apoiar no Poder Público.

Publicação oficial

O Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo se movimenta para apurar irregularidades num inquérito instaurado em 2018 contra o jornal “Folha de Santa Cruz”. O inquérito envolve os gastos da prefeitura de São Pedro do Turvo com a publicação. No último dia 5, a promotora Paula Bond enviou ofício a um dos envolvidos, que não teve o nome divulgado.

Nas trevas

As ruas de Santa Cruz continuam às escuras. Na noite de terça, um universitário sofreu um acidente perto do educandário “O Lar da Criança” e, no chão, quase foi atropelado.

Fica ou não fica?

O presidente da Câmara, Paulo Pinhata (MDB), garante que José Eduardo Catalano não vai permanecer como assessor parlamentar da Câmara. O advogado está gozando férias e licenças-prêmio, mesmo sendo comissionado, mas andou dizendo que quer ficar até o final do ano. A caneta, porém, é de Paulo Pinhata.

‘Coisas de Política’

A espera…

Um vereador daquele lugarejo, na hora de deitar-se, observou pela janela o Cambira, figura popular, um bêbado inveterado da cidade que estsava sentado em um banco à frente de su acasa. Por volta de uma hora da manhã, levantando-se para ir ao banheiro, tornou a olhar pela janela e… Lá estava o Cambira, sentado no mesmo lugar.

Bem mais tarde, o relógio já apontando mais de quatro horas, acordou novamente e resolveu dar uma espiadinha só para matar a curiosidade. Pois o Cambira continuava no mesmo lugar.

Abriu a porta e foi até ele, dizendo:

— Por que não vai para sua casa, Cambira?

— Pois olha, senhor vereador, o senhor não ouviu falar que o mundo gira?

— Sim — responde o político —, mas e daí?

— Ora, é simples. Se o mundo gira, uma hora dessas a minha casa há de passar por aqui!…

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)