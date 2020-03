Postos ‘revezam’ entre si contratos de combustível em Santa Cruz

Contratos com dois postos têm

alternância nas vendas há seis anos

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Desde 2014, os postos “Jardim Brasília” e “Estação” praticamente se ‘revezam’ nas licitações da prefeitura para aquisição de combustíveis. São duas modalidades de concorrência. A primeira inclui etanol, diesel e diesel S-10. A segunda, gasolina comum.

A primeira licitação promovida pela administração de Otacílio Parras (PSB) para o setor foi em 2014. Naquele ano, o posto da Estação, de Walter Henares Filho, havia sido contratado para vender etanol, diesel e diesel S-10. O posto Brasília, por sua vez, ficou com o contrato de gasolina.

Em 2015, porém, a situação se inverteu — o posto Brasília ficou com etanol, diesel e diesel S-10, e o da Estação, gasolina.

A ‘troca’ nos contratos se sucedeu ano após ano.

Na quarta-feira, 11, foi homologado o pregão 01/2020, cujo objeto é aquisição de combustível. O comunicado saiu em uma edição extra do Semanário Oficial.

O posto “Estação” foi contratado para oferecer etanol, diesel e diesel S-10. O “Brasília”, gasolina comum. No ano passado, a situação foi inversa.

O contrato deste ano com o Estação prevê a compra de 48.600 litros de etanol ao preço de R$ 3,06, 70 mil litros de diesel que custarão R$ 3,49 e 75.500 litros de diesel S-10 a R$ 3,59. O preço se refere ao valor do litro. Ao todo, o valor do pregão é de R$ 664 mil.

Com o posto Brasília, por sua vez, a administração calcula comprar 148.850 litros de gasolina, ao preço unitário de R$ 4,35. O valor integral do pregão soma R$ 647.497. A prefeitura não está obrigada a adquirir todo o combustível previsto no contrato das duas empresas.