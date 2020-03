A tragédia vista de perto

Bombeiro santa-cruzense foi ao litoral

paulista para ajudar vítimas de

deslizamento que deixou oito pessoas mortas

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A equipe pode ser acionada a qualquer momento”, dizia o comunicado urgente recebido pelo sargento Marcos Alexandre Simili, do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo.

No domingo, 1º, quando um deslizamento de terra afundou a baixada santista, Simili já estava de sobreaviso.

Veio na segunda-feira a confirmação de que o sargento partiria ao litoral paulista. Já havia arrumado as malas com os devidos equipamentos de segurança. Era o único santa-cruzense da equipe com quem se deslocaria.

Os agentes viajaram em uma van. Sabendo que seriam dias ininterruptos de trabalho, alguns dormiram em parte do trajeto — sobretudo na SP-280, rodovia Castelo Branco, já que a adrenalina impediria vários deles de pegar no sono durante a descida da terra.

Simili e os colegas de equipe chegaram a Santos no início da noite daquele mesmo dia. Se apresentaram num quartel e, minutos depois, já estavam em frente ao morro onde passariam 27 horas trabalhando ininterruptamente. A população os recebeu com aplausos.

A iluminação era baixa e isso prejudicava a visão dos bombeiros na região. Quanto mais subiam, menor era a possibilidade de enxergar. “Ficamos o tempo todo apreensivos. Cuidando um do outro”, disse Simili.

Vários metros abaixo, na entrada do morro que sofreu o abalo, populares depositavam toda sua confiança nos militares.

“Ninguém queria sair de lá. Tinham a expectativa de encontrar seus parentes ainda vivos”, descreve Simili.

Em Santos, para onde foi Simili, oito pessoas morreram em decorrência dos deslizamentos. O santa-cruzense não chegou a ver ou encontrar vítimas. Isso não significa, porém, que Marcos não tenha se chocado.

Após algumas horas exaustivas de trabalho, ele e sua equipe foram informados sobre a localização de uma casa onde, possivelmente, havia cinco vítimas. “Então nós focamos naquele ponto”, conta.

A casa abrigava uma família. E Simili, durante a escavação ao lado da equipe, encontrou brinquedos e roupas infantis. Cadernos escolares e apostilas também foram achados. Segundo Simili soube depois, a equipe que substituiu a sua encontrou as vítimas da casa.

A 13 quilômetros de Simili estavam outras dezenas de bombeiros atuando no resgate às vítimas abaladas pelo deslizamento em Guarujá, onde fortes chuvas também provocaram tragédias.

Dois militares que prestavam socorro aos envolvidos morreram durante a operação. Simili não os conhecia, mas sentiu a dor de perder colegas de farda. “É triste. Às vezes fazemos o impossível para salvar as pessoas”, declarou.

Segundo o santa-cruzense, a morte dos companheiros aumentou a tensão entre os militares sobre as condições de segurança do morro onde estavam. “O acesso é difícil, não entra maquinário. Era tudo manual”, afirmou.

A retirada da lama foi feita através de baldes que passavam de mão em mão. Civis que estavam no local também ajudaram nos procedimentos.

Simili sentiu medo. “Mas a gente tinha que fazer o nosso trabalho. Fomos treinados para isso. Ninguém mais capacitado do que o Corpo de Bombeiros”, explica.