Agenor não recorre de condenação e terá que pagar multa ao Estado

Acórdão do Tribunal de Justiça

transitou em julgado no último dia 9

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O ex-presidente da Codesan Cláudio Agenor Gimenez não recorreu da decisão de segunda instância que manteve sua condenação por improbidade administrativa. O acórdão transitou em julgado na segunda-feira, 9, e Agenor terá de pagar multa de mais de R$ 15 mil.

Gimenez foi condenado numa ação civil pública movida pela promotoria de Santa Cruz após ter usado o site institucional da Codesan, quando a atual autarquia ainda era uma empresa de economia mista, para fins pessoais e políticos.

No site, o ex-presidente publicou um texto defendendo-se da “CPI das Horas Extras”, que investigou — e confirmou — o pagamento irregular do benefício a diversos funcionários da Codesan.

Agenor escreveu que a CPI foi conduzida de maneira irregular e se vangloriou ao dizer que sua gestão na autarquia foi marcada por uma série de benefícios “pela primeira vez na história”, sugerindo, inclusive, ter sido o melhor presidente da história da Codesan.

Na publicação, Agenor também caluniou o jornalista Sérgio Fleury Moraes, diretor do DEBATE, afirmando que Fleury teria usado “sua influência” para levar anúncios da Codesan ao jornal.

A declaração era mentirosa, já que o DEBATE jamais publicou anúncios da autarquia. Houve, na verdade, algumas publicações de balancetes contábeis, o que é uma obrigação legal.

O relator do processo no Tribunal de Justiça, desembargador Danilo Panizza, replicou trecho do parecer do Ministério Público sobre o caso.

“[Agenor] se valeu do intitulado Relatório de Defesa da Codesan para realizar sua defesa pessoal e, ao mesmo tempo, fazer ataque a seus desafetos”, transcreveu. Segundo a Justiça, o dolo de Agenor foi evidente.

O ex-presidente da Codesan deve ter seu nome lançado no Cadastro Nacional dos Condenados por Improbidade Administrativa, a chamada “Lista dos Fichas-Sujas”.

O trânsito em julgado no processo também pode, a depender do entendimento da Justiça Eleitoral, torná-lo inelegível.

Pelo menos no âmbito jurídico, Agenor tem vivido anos difíceis. Em 2018, foi condenado a pagar indenização ao ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), por tê-lo ofendido nas redes sociais.

No ano passado, recebeu nova condenação e terá de pagar outra indenização ao advogado João Gabriel Lemos Ferreira numa ação movida também por danos morais.

No mesmo 2019, envolveu-se em brigas de rua e chegou a ser processado pela própria empresa que presidiu, a Codesan, sob a acusação de ter autorizado pagamentos irregulares a uma contratada. A ação ainda está tramitando.

Antigo braço direito do prefeito Otacílio Parras (PSB), Agenor chegou a ocupar cargos importantes no governo do amigo. Em diversas ocasiões, foi elogiado pelo próprio prefeito — inclusive para concorrer às eleições deste ano. “É o melhor nome dentre os que estão aí”, disse Parras em 2018.

Agenor também está entre os nomes citados pela ex-tesoureira da prefeitura Sueli Feitosa, que desviou R$ 11 milhões da administração. Segundo o depoimento dela, Agenor teria descoberto o esquema de corrupção e passado a ameaçá-la. Feitosa disse, à época do escândalo, que entregava um dinheiro a um motoboy enviado à prefeitura pelo próprio Agenor.

Pelas declarações fortes envolvendo seu nome no maior esquema de corrupção da história de Santa Cruz, Agenor processou a ex-tesoureira. Mas a ação está suspensa por determinação da Justiça.

Na Codesan, a avaliação de Agenor entre os funcionários também não é positiva. Sob sua gestão, muitos foram demitidos sem justificativas. Alguns deles, anos depois, conseguiriam nos Tribunais do Trabalho sua reintegração.

Além disso, Cláudio Gimenez também teve as contas do exercício de 2015 — quando se tornou presidente da Codesan — rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, outro fator que pode deixá-lo inelegível.

O TCE, neste ano, também constatou o pagamento irregular de horas extras em 2017 aos funcionários.

Outras dívidas na autarquia também foram o legado de Agenor Gimenez. Elas foram negociadas em sigilo pelo prefeito Otacílio e vão comprometer o orçamento do município até 2030.