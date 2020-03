CARTAS – Edição de 15/03/2020

Corona vírus e Pitoltur

Em seus 36 anos de trabalho, a Pitoltur Viagens e Turismo sempre buscou o melhor para todos os seus passageiros. Não seria diferente agora, com o surgimento e avanço do coronavírus. Estamos trabalhando e orientando todos a fim de minimizar transtornos, reduzir e eliminar custos, negociar cancelamentos ou remanejar datas. Essa conduta se dá pela busca incessante da Pitoltur pelos interesses, segurança e bem-estar de seus clientes.

Como é prática em todas as relações comerciais, somos sujeitos às regras de cada fornecedor (Hotel/Cia. marítima, Cia. Aérea, etc…) e, devido à natureza atípica da situação, cada caso está sendo analisado individualmente por eles. É importante frisar que estamos empenhados em resolver todas as demandas da melhor forma possível, pois sabemos que, em breve, tudo se acalmará e todos poderão viajar com a tranquilidade, segurança e orientação de seu agente de viagens.

Agradecemos a compreensão de todos.

— Pitoltur Viagens e Turismo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

SEBASTIANA, A SORVETEIRA

Tiana, mulher guerreira… Trabalhou anos com minha mãe na Codesan como gari.

— Vanessa Barbosa (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Conheço a “Tiana” desde que eu era criança. Sempre guerreira!

— Amália Melo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Mulher guerreira que vai a luta. Um exemplo!

— Juliana Mendonça (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Parabéns pelo olhar humanizado e pela matéria! Teve a sensibilidade e aproveitou para valorizar uma guerreira que vai à luta, contando um pouco da sua história!

— Wesley Paulão (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Esse encontro não foi por um acaso. Ela vendeu um sorvete a mais nesse dia! Parabéns a Dona Sebastiana por ser esse exemplo… Linda matéria!

— Luciana Andrade (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

PREFEITO COMPRA ÁREA QUE

ELE DESVALORIZOU EM 2017

Notícia tendenciosa. Devia expor mais detalhes, como por exemplo: que ele cede o espaço para um trabalho de futebol para mais de 300 crianças, gratuito ainda, tirando crianças das ruas, em busca dos sonhos.

— Kadinho Gabriel (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Neste caso, então, a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo poderia ter comprado a área e designado para o projeto social. Eita povo cego.

— Cláudio Aparecido Oshikawa (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Aquilo tava abandonado fazia tempo. Nem sabia que ainda tinha sócio.

— Val Alves (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Parabéns, prefeito, mas e a AABB? Está tudo abandonado. Por que o sr. não compra a AABB também? Clube tão bom como aquele, mas fechado em nossa cidade.

— Aparecida de Souza Freire (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

“Fotos do Leitor”

