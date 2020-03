Cidade teve casos suspeitos; Parras cancela shows e escolas vão parar

Escolas e universidades estaduais

suspendem aulas gradativamente; instituições

particulares vão aguardar orientação

André Fleury Moraes

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Em nota divulgada à imprensa na sexta-feira, 13, a secretaria de Saúde informou que dois casos suspeitos de covid-19, o novo coronavírus, estavam sendo investigados pela pasta de Santa Cruz do Rio Pardo.

No dia seguinte, porém, as suspeitas foram descartadas após o resultado negativo dos exames no Instituto Adolf Lutz.

O nome dos envolvidos não foi divulgado. Eles apresentaram dificuldades respiratórias e foram atendidos na Santa Casa de Misericórdia. São um homem de 49 anos, motorista da fazenda Cocaes, que ficou internado na cidade em quarentena, e uma idosa de 80 anos, que retornou a São Paulo, onde se tratou no hospital Albert Einstein.

Os dois são parentes. Segundo a administração, eles tiveram contato com um terceiro homem que esteve na Inglaterra recentemente e também apresentou os sintomas do novo vírus. Mas no sábado a suspeita deste rapaz também já havia sido descartada. A Saúde diz que não há motivo para pânico.

Na mesma sexta-feira, o prefeito Otacílio Parras (PSB) anunciou o cancelamento dos eventos “Mãe Fest” e “Festival Sertanejo”. Ele disse que a suspensão dos shows se deve ao alto risco de contágio pelo coronavírus.

O governador João Doria já havia recomendado que eventos que abriguem mais de 500 pessoas fossem cancelados pelo risco de uma epidemia.

O “Festival Sertanejo” começou como um evento anual no ano passado. Em 2020, a principal atração seria o cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis (Republicanos), além de duplas de Santa Cruz e região.

Já o “Mãe Fest” teria sua terceira edição em 2020. Depois de uma tentativa de marcar a comemoração do “Dia das Mães” com shows gospels, houve uma mudança de tema e o convidado para o evento em maio seria a dupla sertaneja “Chrysthian e Ralf”.

Os dois eventos são integralmente bancados pelo município. Eles incluem praça de alimentação, estacionamento e ações sociais. Otacílio afirma que, nos próximos 30 ou 40 dias, o Brasil terá milhares de casos confirmados do novo coronavírus. “Na progressão em que se está, em abril ou maio não será momento de promover eventos com grandes aglomerações”.

Parras também demonstrou uma preocupação política com a possibilidade de um surto em Santa Cruz. “Se acontecer o festival e, dias depois, aparecerem casos de coronavírus, vão culpar o prefeito”, afirmou.

O comunicado de suspensão dos shows deve sair no semanário oficial no sábado.

O “Rock Rio Pardo”, porém, será mantido. Realizado em julho, suas principais atrações — “Dead Fish”, Detonautas Roque Clube” e “Paralamas do Sucesso” — já estão formalmente contratadas.

Segundo Otacílio, o Rock está marcado para julho “e dá tempo de aguardarmos como o coronavírus vai evoluir no Brasil”. Ele não descarta a hipótese de, se preciso, transferir o evento para agosto — ainda dentro de um período sem chuvas. O público que comparece ao Rock Rio Pardo anualmente soma cerca de 15 mil pessoas.

Feira da Lua e Coreto

Em entrevista na manhã de ontem, 14, Otacílio admitiu que os contratos com as bandas do evento de rock preveem o cancelamento em caso de calamidade pública, como um surto de covid-19. Ele insistiu, porém, que os shows vão ser realizados.

A “Feira da Lua”, às quartas-feiras, e o projeto “Coreto Encanto”, aos domingos, acontecem pela última vez nesta semana. Não há prazo para retorno.

Ele não descartou a hipótese de que possíveis casos em Santa Cruz tenham sido tratados como gripes ou pneumonias.

Ainda na sexta-feira, a secretaria de Educação de São Paulo anunciou que as escolas estaduais vão parar gradualmente a partir de amanhã, 17, até suspenderem suas atividades definitivamente, no dia 23.

Nesta semana, segundo informações, haverá atividades mais simples. O mesmo calendário de interrupção vale para as escolas técnicas do Estado, as Etecs, segundo anunciou o Centro Paula Souza, que coordena a escola.

Consultadas, escolas particulares de Santa Cruz do Rio Pardo afirmam que não têm, até o momento, a intenção de paralisar. Se houver orientação da Diretoria de Ensino, porém, elas devem parar. O ex-secretário de Educação Francis Pegorer Godoy afirmou que, pelo menos nesta semana, as aulas da Etec Orlando Quagliato, de Santa Cruz, seguem normais.

As escolas e creches municipais de Santa Cruz do Rio Pardo vão seguir o calendário do Estado. Ou seja, as atividades serão suspensas dia 23.

A Universidade Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, também vai cancelar as aulas a partir da terça-feira, 17. Com campi em Bauru e Ourinhos, universitários de Santa Cruz vão ficar sem aulas.

No entanto, a Faculdade Técnica (Fatec), também comandada pelo Centro Paula Souza, paralisa as aulas a partir desta segunda-feira, 16.

Até a manhã de sábado, 14, não havia comunicado oficial de universidades particulares de Santa Cruz e região, como a Unifio e Unisagrado, em Ourinhos e Bauru respectivamente. Alunos consultados, no entanto, afirmam que a tendência nos bastidores é de que sejam suspensas. Segundo o prefeito, o transporte universitário continua aonde houver aula.

Quais os sintomas

do novo coronavírus?

Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre. Esses vírus algumas vezes podem causar infecção das vias respiratórias inferiores, como pneumonia. Esse quadro é mais comum em pessoas com doenças cardiopulmonares, com sistema imunológico comprometido ou em idosos.

Quantos casos

há em São Paulo?

Segundo atualização do Ministério da Saúde, até o sábado, 14, era 56 o número de casos confirmados. Outros 753 suspeitos e 529 descartados.

O que devo fazer

para me prevenir?

Até agora, não há vacinas que tornem a pessoa imune ao vírus. No entanto, práticas como lavar as mãos ou evitar locais onde há aglomerações são primordiais. Além disso, deve-se sempre cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Após tocar objetos não higienizados previamente, previna-se com álcool em gel, por exemplo.

Pinhata quer álcool em gel em repartições

A Câmara de Santa Cruz vota amanhã um projeto do vereador Paulo Pinhata que obriga estabelecimentos públicos municipais a instalar recipientes com álcool em gel em suas repartições. O texto já tem parecer favorável do procurador João Luiz de Almeida Júnior.

Segundo o projeto, os recipientes devem ser instalados nos lugares de maior circulação de pessoas, onde há fáceis acesso e visualização.

Pinhata afirma que a medida, antes necessária, hoje se tornou praticamente obrigatória diante do surto de coronavírus no Brasil.

“Como é um produto de baixo custo, maiores gastos com saúde futuramente seriam evitados”, diz o presidente da Câmara.