Homem morre carbonizado dentro de casa em Timburi

Um incêndio em Timburi na noite de quinta-feira, 12, matou Rodrigo dos Santos, 33, carbonizado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado às 21h e se alastrou rapidamente.

Vizinhos tentaram apagar as chamas com uma mangueira, mas a medida se mostrou ineficaz frente ao volume do fogo.

A esposa de Rodrigo afirmou em depoimento que ele teria passado o dia fora de casa e voltado bêbado.

Disse também que Rodrigo teria trancado ela e sua filha, de apenas dois anos, num quarto, enquanto quebrava móveis da casa.

Mãe e filha conseguiram sair a tempo, mas Rodrigo não escapou. A família do rapaz é de São José do Rio Preto.