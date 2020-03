João Ferreira: ‘Fake news: conduta reprovável’

Fake news: conduta reprovável

João Ferreira

Da Equipe de Colaboradores

POLÍTICA A expressão da língua inglesa “fake news” foi eleita a “palavra” do ano em 2017 pelo dicionário em inglês da editora britânica Collins, na esteira da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América.

O Brasil também acolheu a expressão e tratou-a como sinônimo de informação sensacionalista falsamente elaborada em forma de notícia, com o propósito exclusivo de prejudicar alguém. No âmbito eleitoral, a denominada “fake news” é utilizada para prejudicar candidaturas e desequilibrar a disputa entre os postulantes dos mandatos eletivos.

Para o Tribunal Superior Eleitoral, “A divulgação de informações manifestamente falsas deliberadamente criadas para enganar, especialmente por meio das redes sociais, tem sido objeto de grande preocupação da Justiça Eleitoral. […] Deve-se usar o conceito de ‘fake news’ para o conteúdo manifestamente falso que é intencionalmente criado e divulgado para o fim de enganar e prejudicar terceiros, causar dano, ou para lucro” (Recurso Especial Eleitoral nº 97.229).

Santa Cruz do Rio Pardo já viu seu atual Prefeito Municipal condenado criminalmente por uma acusação que, hoje, certamente seria rotulada como “fake news”. Durante a propaganda eleitoral gratuita em rede de rádio, nas eleições de 2008, o então candidato derrotado, Otacílio Parras Assis, proferiu as seguintes palavras (poupamos os nomes dos demais envolvidos): “Querido ouvinte, descobrimos que foi o sr. […], irmão da […], que agora apóia a […]. Ele deu ovos e mandou duas crianças jogarem no dr. Otacílio, respeitamos toda família […], mas condenamos a atitude do Sr. […], cunhado do […], a usar crianças inocentes para agredir o Dr. Otacílio, isto é política desonesta” (Recurso Criminal nº 8.792). Não era verdade.

A Justiça Eleitoral apreciou o caso e considerou que restou “incontroversa a veiculação do texto ofensivo durante propaganda eleitoral gratuita”, disse que tratava-se de “conduta reprovável”, que “o texto não só atingiu a honra objetiva da vítima perante a sociedade, mas essencialmente buscava denegrir a campanha eleitoral dos adversários” e que “as assertivas tiveram o condão de macular a normalidade da propaganda eleitoral”. Palavras da Justiça Eleitoral.

Percebam que o atual Prefeito Municipal teve uma “conduta reprovável” nas eleições de 2008 ao atribuir uma conduta desonrosa e inexistente a pessoa diversa. Foi condenado a uma pena de pena de 4 (quatro) meses de detenção, sob regime aberto, e ao pagamento de 7 (sete) dias multa, no valor unitário correspondente a um terço do salário mínimo, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, representada por entrega de cesta de alimentos, em valor equivalente a cinco salários-mínimos à instituição que abriga crianças carentes. A decisão do TRE/SP ainda contém o trecho de um outro acórdão com menção ao bem jurídico pelo dispositivo penal eleitoral utilizado: “a veracidade da propaganda eleitoral”.

Em 2020, teremos novas eleições municipais e desejamos que os candidatos não usem fake news para atacar a imagem de adversários ou que inventem situações para a obtenção de alguma vantagem eleitoral. Propagar fake news é “conduta reprovável” que merece ser duramente combatida pela Justiça Eleitoral.

Roguemos aos candidatos que não atirem ovos ou pedras uns nos outros, e tampouco mintam que sofreram agressões. Afinal, mentir é “conduta reprovável”.

Pode isso, Arnaldo?

Todos os compradores de imóveis precisam submeter a transação à avaliação da Prefeitura, para que paguem o ITBI de acordo com o valor de mercado, em procedimento de legalidade duvidosa. Resta saber se o Prefeito pagou o ITBI do imóvel comprado do BAC sobre o valor venal ou sobre a avaliação da Prefeitura.

Fujam para as montanhas

O Prefeito determinou o cancelamento do Mãe Fest e do Festival Sertanejo em razão do coronavírus. Fica a pergunta: o Prefeito também irá cancelar as inaugurações, que geralmente levam um número substancial de pessoas aos eventos?

* João Ferreira é advogado em S. Cruz