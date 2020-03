João Zanata Neto: ‘O economês’

O economês

João Zanata Neto

Da Equipe de Colaboradores

O que dizer de um presidente que se diz leigo em economia? Eu não o condeno porque também não sei. O imperdoável é manter-se na ignorância do assunto. Ainda mais agora, em 2020, com as consequências econômicas do coronavírus. É mais que necessário, neste momento, conhecer as variáveis econômicas.

A economia devia se transformar em uma disciplina obrigatória do ensino médio e superiores. Uma noção básica já seria razoável para os futuros cidadãos. A mídia também deveria veicular os fundamentos da economia ao invés de insistir no sensacionalismo ou no entretenimento. É muito raro assistir um documentário que explique coisas como esta. Mas, quem sou eu para sugerir tais coisas, não é!

Os conceitos de demanda agregada, oferta agregada, PIB real, macroeconomia, microeconomia, inflação, política monetária, política fiscal, ciclos de estagflação, ciclos de deflação ou inflação moderada, método clássico do longo prazo, método keynesiano do curto prazo, os vazamentos e as injeções econômicas já seriam suficientes para o cidadão compreender o mecanismo econômico e se portar de modo correto para o aumento do PIB, queda dos juros e a queda do desemprego.

Aparentemente tudo isto é muito complexo, mas enganam-se, pois é possível em dois dias apenas entender todos estes conceitos. De certo não se pode transformar um cidadão em um economista em pouco tempo, mas ele terá um nível básico de conhecimento para entender os mistérios da economia.

O economês tem os seus requintes de uma ciência social, mas a base de tais teorias é capaz de proporcionar ao leigo um entendimento lógico das suas causas e consequências. A rede mundial também dissemina tais informações aos interessados. Os interessados não são apenas aqueles com a vontade para aprender. Como a economia impacta na vida de todos os cidadãos, todos, obrigatoriamente, são interessados. Não há razão para relegar tais assuntos apenas aos especialistas.

A falta de tais noções rudimentares da economia é o grande responsável pelas crises de incertezas que prejudicam a estabilidade financeira global. Sem elas você nunca saberá se o seu governo está tomando as medidas corretas ou não. O plano real, protagonizado pelo ilustre Fernando Henrique Cardoso, trouxe estabilidade econômica para o Brasil, atingindo elevados PIBs durante o governo Lula, mas, na era Dilma, uma série de medidas intervencionistas fez ruir todo o avanço econômico do plano real que tinha estabilizado a economia e retirado muita gente da miséria. Quando se percebeu o desarranjo, tentou-se fazer uso do mesmo expediente do plano real, mas já não surtia o mesmo efeito.

Hoje, graças ao Guedes, o PIB começou a crescer, mas ainda temos que manter os pés no chão. Ainda mais agora, segundo os especialistas, com o advento do coronavírus há a possibilidade de um choque de demanda na China e um choque de oferta global que possivelmente, devido à capacidade ociosa das empresas, criarão um cenário inflacionário.

Logicamente que neste caos econômico o governo adotará políticas monetárias, fiscais e cambiais cabíveis, mas você, o cidadão, saberá como contribuir para reverter este quadro? Instintivamente, o cidadão deverá moderar o consumo, buscará alimentos alternativos, não se endividará com o cartão de crédito, não carregará o dinheiro no bolso, não deixará o dinheiro no pote de bolacha, embaixo do colchão, parado na conta corrente e investirá os excedentes em aplicações financeiras. Fazendo isto (coisas simples) é possível alcançar a estabilidade do plano real novamente.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.