MP arquiva inquérito da nova rodoviária

Denúncia contra governo de Maura,

feita por Otacílio, foi arquivada

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo arquivou o inquérito que investigava uma denúncia do prefeito Otacílio Parras (PSB) de 2016, contra sua antecessora Maura Macieirinha (PSDB).

De acordo com o prefeito, houve irregularidades em gastos com obras preliminares de uma nova rodoviária que seria construída às margens da rodovia SP-225, no trevo próximo à Cerealista Rosalito.

Ele acusou o governo anterior de superdimensionar a área das obras, pagar serviços em duplicada ou não executados parcial ou totalmente.

O relatório só apontou uma falha, entre as inúmeras denunciadas pelo prefeito. Mesmo assim, o prejuízo de R$ 12,4 mil foi causado por erro técnico, sem a ocorrência de dolo, e não pode ser cobrado.

A obra da nova rodoviária começou no penúltimo ano da administração de Maura Macierinha, em 2011. Antes, houve até uma audiência pública para decidir o local do empreendimento, já que uma ONG de Santa Cruz defendia a construção na margem da rodovia SP-327, próximo ao Distrito Industrial.

No entanto, Maura decidiu pelo projeto na SP-225. O governo do Estado disponibilizou na época uma verba de quase R$ 1 milhão, mas a estimativa do custo da obra girava em torno de R$ 4 milhões.

Duas empresas foram contratadas para limpar o terreno, entre elas a Codesan. Outras duas ficaram responsáveis pelo projeto arquitetônico e a estrutura de concreto armado.

Uma pequena parte começou a ser construída, mas Maura perdeu a eleição de 2012 e o novo prefeito, Otacílio Parras, resolveu cancelar a futura rodoviária, devolvendo a verba do governo do Estado.

Além disso, abriu uma sindicância na administração e acusou o governo de Maura Macieirinha de “forjar”, de forma fictícia, obras que não teriam sido realizadas, especialmente pela Codesan.

Otacílio Parras encaminhou denúncia ao Ministério Público e em inúmeras vezes falou sobre a denúncia em emissoras de rádio e jornais.

Otacílio também disse que o projeto era falho porque a rodoviária seria construída longe do centro da cidade e com poucas plataformas de ônibus.

Sem dolo

De acordo com a promoção de arquivamento apresentada pela promotora Paula Bond Peixoto, o próprio relatório da sindicância administrativa atesta que a limpeza contratada e tida como não executada, efetivamente foi concluída.

Depoimentos de pedreiros e ajudantes gerais constataram que a demolição das edificações existentes no terreno foi iniciada por funcionários da atual autarquia para posterior conclusão com maquinário pesado da Codesan.

Também não houve indícios de pagamentos em duplicata porque foram vários os contratos firmados com a Codesan. Por fim, além de destacar a falta de licitação, a promotora destacou que a comissão interna descobriu um superdimensionamento da área “para preparo do terreno”, o que teria provocado um pagamento a mais para a atual autarquia de R$ 12,4 mil.

Entretanto, para o Ministério Público, não há como instaurar uma ação civil pública porque, de acordo com os autos da própria comissão administrativa, não há nenhum indício de dolo do arquiteto responsável ou do ex-secretário de Obras.

Neste caso, segundo o MP, a conduta culposa de servidor público não pode sofrer ação de ressarcimento ao erário, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal.