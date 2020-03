Vídeo pornográfico é atribuído falsamente a mulher de Santa Cruz nas redes

Sandra Cunha foi vítima de ‘fake news’ e

já está buscando seus direitos na Justiça

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Sandra Regina Cunha da Silva soube pelo antigo vizinho que havia sido vítima de um crime. Era segunda-feira, 2, quando recebeu no WhatsApp a informação de que um vídeo pornográfico circulava nas redes. Os personagens, segundo as mensagens, eram Sandra e um outro rapaz. Para dar ares de veracidade à história, criou-se até um local onde tudo teria acontecido: o banheiro do Icaiçara Clube.

“Sandra, você está sabendo do que aconteceu?”, perguntou o vizinho. Ela não fazia ideia. Meio constrangido, ele explicou detalhe por detalhe. Era tudo mentira, e Sandra certamente se chocou.

Sem receios, expôs a situação ao marido, Sérgio. Ele se propôs a ajudar na busca pelos autores.

O casal percorreu grupos de WhatsApp, perguntou a amigos e, enfim, conseguiu chegar a quem parece ter enviado, mesmo que por compartilhamento, o vídeo seguido por um texto.

Ela descobriu a proeza graças a uma ferramenta do aplicativo que mostra um sinal quando mensagens são encaminhadas. Através de uma captura de tela, notou que o rapaz encaminhou a mensagem que recebeu de alguém. “A Sandra, mulher do Sérgio que lava sofá, você conhece o cara”, dizia a mensagem que acompanhava o vídeo.

Sandra diz que nunca havia sequer visto o rapaz que compartilhou a mentira.

“Eu imagino que a pessoa que criou tudo isso me conhece muito bem. Não vejo por que alguém que não me conheça faria isso comigo”, diz. “Foi muita maldade”.

Segundo Sandra soube depois, o vídeo é antigo e está na internet há mais de cinco anos.

Ela registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil contra o homem na terça-feira, 7. Daqui a alguns dias, ele provavelmente receberá uma notificação sobre o caso.

Na quinta-feira, no entanto, o vídeo continuava sendo compartilhado nos grupos da rede social. Foi o estopim. No Facebook, a página do Icaiçara Clube divulgou nota desmentindo os fatos.

“O Icaiçara Clube esclarece que o vídeo que circula nas mídias sociais com imagens relacionadas a sexo não se refere à sócia Sandra Cunha da Silva e a nenhum dos espaços do clube”, diz a publicação.

Sandra, no entanto, acredita que muitas pessoas que negaram ter recebido o vídeo estavam mentindo. “Acho que não queriam comprometer alguém. É triste, pois achava que muitos fossem meus amigos”.

A santa-cruzense chegou a se sentir estranha ao sair nas ruas. “Muita gente ficava olhando”, declarou. Por outro lado, ela também recebeu muitas mensagens de apoio e consolação.

Passados alguns dias, ela vê seu caso como uma lição. Não são poucas as vítimas de notícias falsas na internet. “É preciso ter coragem para ir atrás”, disse. “Brincar com o nome das pessoas não é qualquer coisa”.

Mãe de dois filhos, todos entenderam a gravidade do fato. São discretos, mas, segundo Sandra, muito compreensivos.