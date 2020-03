Contra pandemia, missas e cultos estão suspensos desde sexta-feira

Bispo de Ourinhos anunciou medida,

mas Justiça estendeu a todo o Estado

A Congregação Cristã no Brasil foi a primeira igreja a anunciar a suspensão dos cultos em todo o País. A medida foi adotada no último dia 18 e vigora em todas as casas de oração do Brasil. A igreja católica havia anunciado a paralisação das missas a partir de segunda-feira, 23, mas na sexta-feira a Justiça determinou a suspensão das atividades religiosas em todo o Estado. A multa diária para o descumprimento é de R$ 10 mil.

O objetivo, de acordo com sentença do juiz Randolfo Ferraz de Campo, que atendeu pedido do Ministério Público, é evitar a propagação do coronavírus, de contágio altíssimo. Na ação, o MP alertou que existe um déficit de médicos no Brasil e o sistema de saúde não tem leitos e equipamentos suficientes.

As autoridades estimam que o pico do coronavírus em São Paulo vai ocorrer em abril e maio, daí a importância de evitar a aglomeração de pessoas.

Na região, alguns municípios adotaram medidas mais radicais. Botucatu e Avaré fecharam o comércio, com exceção de farmácias, distribuidoras de gás, postos de combustíveis e venda de produtos alimentícios. Ontem, o governador João Dória determinou o fechamento do comércio em todo o Estado a partir de terça, inclusive em Santa Cruz.

Proibição total

No sábado, 14, a Diocese de Ourinhos emitiu um comunicado suspendendo o mutirão de confissões, catequese e recomendando cuidados durante as celebrações. Na quinta-feira, 19, porém, o bispo dom Salvador Paruzzo emitiu novo comunicado, suspendendo a realização públicas das missas e celebrações em todo o território diocesano, na região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, a partir de segunda-feira, 23. O documento informa que os fiéis ficam desobrigados de cumprirem o preceito dominical. O bispo recomendou o acompanhamento das missas pela TV, internet e rádios.

No entanto, na sexta-feira uma decisão da Justiça, que vale para todo o Estado de São Paulo, proibiu cultos e missas imediatamente. A determinação estipulou uma multa diária de R$ 10 mil a qualquer instituição que não cumpri-la.

Ontem, o padre David Antonio, da paróquia de São Benedito, publicou um vídeo nas redes sociais anunciando a suspensão das missas em Santa Cruz do Rio Pardo. “A suspensão é imediata e permanece até segunda ordem”, explicou o padre. Ele explicou que as missas permanecem no mesmo horário para acompanhamento pelo facebook. “Este é um momento que as pessoas precisam se unir em oração”, disse David.

O frei Bruno Moreira, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, também recorreu às redes sociais para comunicar a suspensão das missas por força de uma decisão judicial. No sábado, ele gravou um vídeo para anunciar a paralisação das atividades e pedir aos fiéis que acompanhem as celebrações pelas redes sociais a partir de 19h de domingo.