Geraldo Machado: ‘Você fala a‘língua-boa’?’

Você fala a‘língua-boa’?

* Geraldo Machado

José de Souza Martins, jornalista do “O Estado de São Paulo”, escreveu, com o título singular e único, para quem lê, para quem escreve e para quem fala ou diz. Estranhei, gostei e resolvi escrever este artigo e passar a sua pergunta pra frente.

O jornalista pergunta: “Você fala nheengatu”? Esta fala — ou uma corrente de monossílabos fanhosos e resmungados, não são ditos — são fungados, é o “nhenhenhém”. Tirado o nariz e posto a língua, fica fácil para dizer duma vez: “arigatô”. Este é o modo do japonês, com especial reverência, agradecer às pessoas: juntando os pés, curvando a espinha, sorrindo sempre. Não faz assim só no Brasil, prima nesse gesto aonde for e, para não perder tempo (caro ao turista), fotografa o que vê pela frente: gente, bicho, terra, mar e água. Como se porta o japonês, nosso simpático antípoda, lá no oriente, olhando de esguelho com os olhos traçados? Dizem que a raça é amarela. Como estão enganados! Ele está sempre queimado de sol, na praia, no mar, conhecido pela fita — hatimaki — passada na testa, que é para o vento não desarrumar o seu cabelo espetado pra cima como o do Neymar, que também é homem do mar, joga no Santos. Quando trabalha no plantio e na colheita, usam homem e mulher, chapéu de palha de arroz, com aba larga, para o sol não os queimar. É difícil encontrar um japonês que não seja trabalhador. Vence sempre, em qualquer serviço: na lavoura, na tinturaria a passar roupa, na oficina, fotógrafo profissional: plantando bem algodão ou ocupado no cultivo de orquídeas. Meeiro ou arrendatário, verdureiro, com horta num pedacinho de quintal na cidade. Os primeiros japoneses que eu vi na minha vida, eu tinha só oito anos de idade. Estranhei ao ver um casal diferente, baixo na altura, o marido andava à frente e, a mulher, com o filho às costas, seguro na cintura e com as perninhas firmes como as de um macaquinho. O casal andava ligeirinho pela rua, como se as calçadas fossem feitas só para os brancos da cidade, os jauenses. Nesse tempo eu morava em Jaú, onde fui para me alfabetizar e, ao mesmo tempo, para me descaboclizar. Da mesma maneira curiosa, eu via uns baixinhos, também estranhos aos meus olhos de aluno do primário. Eram espanhóis da Andalusia, vestidos com calça de veludo cotelê, com uma faixa larga na cintura à guisa de cinta. Calçavam alpargatas de barbante tecido na sola e lona por cima, cobrindo o peito do pé. Mais tarde, com a Alpargata Roda, que passaram a ser fabricadas no Brasil. Tinham o apelido de “come-quieto” – não faziam barulho. Usavam boina na cabeça. Bravos, enfezados como os toureiros de Sevilha.

Com uma ferramenta feita de propósito para limpar os vãos dos paralelepípedos tomados de tiririca (palavra nheengatu; erva que se alastra cortante), nas ruas da cidade. Essa era a língua “… do tempo em que animais e vegetais falavam na Amazônia”. Raimundo Morais, autor do livro, conhecia a “língua-geral”, até hoje falada na Amazônia. Assim como o latim em Roma, e o grego, era entendido nos dois vastos impérios, de César e de Alexandre. O nheengatu era falado por Cunhambebe, cacique tupiniquim que, por pouco não moqueou Hans Staden, alemão que deixou um livro, rico como documento sobre o canibalismo. Hoje em dia esse “canibalismo” tem o apetite político e o Brasil todo já sente o cheiro da fumaça do Demóstenes, assim assado. Os demais comensais do erário, com o rabo no vão das pernas, mais do que cevados, em fila harmônica, aguardam à chamada do STJ. Essa carne já não “rolou” antes, por respeito à Semana Santa. Os políticos, em recesso, esperaram um tempo para comer o ovo do coelhinho, para depois salpicar de cinzas o nosso chão…

Eu não levo jeito, não sei contar “contículos” como faz como ninguém, o nosso fleumático e espirituoso Fernando Veríssimo . Só sei fazer “contões; escritor como o Veríssimo, faz o que quer, eu faço o que posso. É mais um exercício de alongamento cerebral que um trabalho literário.

O Brasil de hoje tenta fazer da língua um nheengatu que facilite os encontros do MERCOSUL. Melhor que o portunhol, este passará a ser um jargão que vai socorrer o parlamentar que leva essa verruga – o assessor poligírico. José de S ouza Martins lembra: “Se não fala o nheengatu, vai ter muita dificuldade para viver em São Paulo, transitar ou mesmo conversar”. Daí pra frente ele lembra uma série de termos da “língua-boa” (catu). São os nomes de ruas, estações: Ibirapuera, Tabatinguera, Tietê, Mooca, Juqueri, Tamanduateí… Ele foi longe à lição no curto espaço do artigo.

Antes de falar, de propósito, sobre os “issei”, que é o Japônes que emigra para a América, volto para o articulista do “Estadão” “…apesar da proibição da língua nheengatu pelo rei de Portugal, em 1727, você é bilingue: pensa em português, língua estrangeira, e fala em nhengatu, a língua brasileira”. Quando voltei de Jaú, em 1930, o sítio estava cercado de famílias de japoneses. Eram meeiros de alfafa da Fazenda “Santa Maria”, do Dr. Ralph Pacheco e Silva. Fazenda grande, tinha lavoura de café nos espigões e alfafa nas baixadas. Muita mata e terra muito fértil, e os Toyota, os Nakagawa, os Kaihara, os Nagaia e outros mais, à procura de terras para trabalhar. Derrubaram matas com madeiras padrão de terra boa – “pau d’alho” e “cebolão”. Fizeram seu rancho de uma pobreza franciscana. Não sei como podiam viver em espaço tão apertado. A Fazenda não tinha vacas de leite e, se tivesse, era pro gasto. Os Toyota tinham crianças pequenas e iam pegar leite em nossa casa. Criaram filhos com esse leite a um caminho longo donde moravam. Dos Toyota ainda tenho a Cidinha, que encaderna os meus livros de valor. Mora em Ourinhos, justo onde mora o meu amigo Seixas, que vai me cobrar: “Você não vá esquecer aquela visita que fizemos ao orquidário do Suzuki, em Santa Cruz do Rio Pardo!” Como esquecer essa visita? Suzuki é uma referência como orquideocultor no Brasil e no exterior. Ele nos tratou com aquela educação e hospitalidade que eu exalto em toda parte neste artigo. Vou terminar este recheado “hambúrguer”, este “contão”. Vou contar da minha amizade com os Oda, granjeiros no Ourinhos dos Toyota, da Cidinha que faz restauração dos meus alfarrábios como se fora uma profissional. Ela trabalha numa repartição que não sei onde fica. O Seixas é quem serve de portador da encomenda e recomenda, com carinho, a “nissei” prendada.

Fui, um dia, visitar os Oda. A granja ficava logo ali, bem perto de Ourinhos. Cheguei bem de manhã à sede onde se via as casas de morada da família e os galinheiros por perto. Os Oda e as aves eram guardados por cães com aspecto de impor medo aos ladrões de galinhas; à noite, mais ainda. Cheguei mas não saí do “fusquinha”. Eu conhecia este ditado: “bravo como cachorro de japonês”. Só apeei do carro quando uma das noras, que estava recolhendo ovos das poedeiras, muitas mil, me acudiu, de passinho, sorridente. Convidou-me para descer e, com olhar voltado para o latido, dispersou a canzoada: “fora, fora!”.

Envergonhado do medo, minto, de medo, desci e perguntei dos homens. A senhora me acompanhou até um poço d’água, com uma bomba acoplada para suprir os galinheiros. Não me surpreendi, mas estranhei a tensão de três nisseis: dois nas manivelas, mais um terceiro com as mãos na corda, controlavam o balde para não bater nas beiradas do poço. O que vi lá que me espantou. Um japonês com a roupa molhada, agarrado na corda, com os pés no balde, saindo de uma fundura de mais de 100 palmos. Num impulso vi que era o Jorge, um deles, ali sentado, respirando fundo o ar de fora. Juntos, os quatro me saudaram com distinção, como se nada ou nenhum havia saído do poço. Foi então que, numa chacota, fui dizendo: “há! é por isso que aumentam tanto os japoneses de Ourinhos. Vocês, escondidos, cavam direto do Japão, e puxa por corda e manivelas, do fundo da terra?!” Riram, amarelados, e me convidaram para chegar e tomar café com leite e pão junto com a família. A disciplina era rígida e a mesa era farta e a acolhida era franca e japonesa na forma.

Ponho um fim neste “contão” requentado, cheio de meandros. Arigatô! Os Oda falam nheengatu? Sarutaiá! Oda san, onde estiver — estaremos. Você era um velho de mais de noventa anos e eu tinha… Quantos? Hoje estamos empatados. Fiquei para contar do poço; de você, Oda San, estercando a horta da sua casa, com um avental de pano de saco de ração escrito nas costas: proteína: 15%.

Foi a derradeira vez que lhe vi… Parece que foi ontem (lugar comum).

* In memoriam

* Publicado originariamente em 2018