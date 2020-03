Testes rápidos adquiridos pela prefeitura para detectar coronavírus estão parados na alfândega

Nem todos farão o teste, mas secretário

avalia que distribuição vai se normalizar

Os primeiros 100 testes rápidos para diagnóstico do coronavírus, adquiridos pela prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, estão no aeroporto de Guarulhos aguardando liberação da alfândega. O lote foi adquirido em conjunto com outros municípios da região, através da Ummes — União dos Municípios da Média Sorocabana.

Segundo o secretário da Saúde, Diego Singolani, a partir da normalização do primeiro fluxo de testes, os lotes começarão a ser distribuídos normalmente pelo governo federal.

Já existe um representante da Ummes aguardando a liberação do lote na alfândega para trazer os testes imediatamente para a região. A previsão era da chegada do produto ontem em Santa Cruz, mas a burocracia alfandegária impediu.

Como no início o número é limitado, o secretário alerta que nem todos poderão fazer o teste. “Eles serão feitos de acordo com o critério clínico do paciente, avaliado por um médico”, explicou.

Os testes rápidos são cruciais neste momento em que a rede básica de saúde pode ficar congestionada. O município, por exemplo, está com dificuldade para a liberação dos exames enviados ao Instituto Adolf Lutz, de Marília. O prefeito Otacílio Parras e o secretário da Saúde pediram a intervenção do Ministério Público para agilizar os exames, através do promotor Marcelo Saliba.

Dos 13 casos suspeitos em Santa Cruz do Rio Pardo, somente dois exames chegaram à secretaria nesta terça-feira, 23 — e foram negativos. As demais pessoas seguem internadas (2) e em quarentena como prevenção.

A secretaria de Saúde informou que determinou protocolos para o atendimento à população na rede municipal. Pessoas com sintomas respiratórios — especialmente quando associados a tosse, coriza ou febre — deverão procurar exclusivamente a Santa Casa de Misericórdia. Os demais casos poderão ser atendidos nos postos de saúde.