Acidente no MS mata tios do prefeito Pocay

Um grave acidente no Mato Grosso do Sul matou o casal Cláudio Santos Alves, 71, e Cleide Gaudência, 68. Eles eram tios do prefeito Lucas Pocay, de Ourinhos. Cláudio era irmão do ex-prefeito de Ourinhos e ex-deputado estadual Claury Santos Alves da Silva.

Segundo informações, o casal estava em um Citroen C4 Pallas, que perdeu o controle na rodovia BR-070.

Cláudio era advogado formado pela Universidade Federal do Mato Grosso, administrador de empresas e técnico em contabilidade.

Graduada em Letras, Cleide foi diretora do colégio particular “José de Anchieta”, em Várzea Grande. Os dois morreram na hora.