Cerealista São João e Special Dog lançam campanha contra Covid-19

A cerealista São João, de Santa Cruz do Rio Pardo, promoveu uma palestra na tarde de segunda-feira, 16, para orientar os funcionários sobre riscos e prevenção ao Covid-19, o novo coronavírus.

Cartazes e faixas de conscientização foram produzidos e distribuídos pela São João. No refeitório da empresa, por exemplo, está a orientação para higienizar a mesa com álcool depois de todas as refeições.

Adquirir o álcool 70º INPM, pelo menos líquido, não foi uma dificuldade para a São João. “Temos estoque. Muitos de nossos equipamentos são limpos com este produto”, afirma a gerente de Recursos Humanos, Denise Somenzari.

Um palestrante demonstrou aos funcionários sobre a maneira correta de se lavar as mãos. “Ele molhou a mão com tinta azul e mostrou o que uma lavagem superficial faz”, diz Denise.

Além disso, a empresa também adotou o sistema de triagem. Se um funcionário apresentar sintomas de gripe, ele deverá passar por um profissional de Saúde da São João. Será ele que determinará a necessidade ou não de encaminhar o colaborador a algum hospital.

“A intenção é não sobrecarregar o sistema de saúde de Santa Cruz do Rio Pardo”, afirma Denise. Se necessário, o funcionário poderá ficar em casa durante um período de isolamento.

Em praticamente todas as salas da cerealista há potes com álcool em gel, e a reposição do produto é feita em praticamente todos os dias. Máscaras também não faltam, já que em alguns setores da produção o produto é obrigatório.

Em outras unidades da São João — como em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e Barueri-SP —, as mesmas medidas serão tomadas.

Ontem, 21, a Special Dog Company, de Santa Cruz do Rio Pardo, também divulgou medidas preventivas contra o coronavírus.

Além do fornecimento de álcool em gel em todos os setores da indústria, a empresa de ração também estendeu o horário de almoço nos refeitórios para evitar aglomeração. Mesas serão sempre limpas após cada refeição, e os talheres virão dentro de um saco plástico.

A “Sala de Soneca”, um dos espaços de descanso mais utilizados por funcionários, também foi fechada. Escritórios ficarão com janelas e portas abertas, e visitas ou reuniões presenciais foram substituídas por conferências telefônicas ou via internet.

Vários funcionários da Special Dog Company também tiveram as férias antecipadas.

O trabalho em casa nas áreas administrativas foi liberado. O Centro Cultural Special Dog, por sua vez, suspendeu aulas e eventos e será fechado a partir do dia 23.