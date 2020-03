Região também tem emergência

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Cidades da região também decretaram no decorrer da semana passada medidas emergenciais para combater o novo coronavírus.

Até a sexta-feira, 20, Ipaussu havia sido a única cidade, além de Santa Cruz do Rio Pardo, a decretar “estado de emergência na Saúde pública”.

Outras cidades, como São Pedro do Turvo e Chavantes, tomaram apenas “medidas emergenciais”.

A determinação de estado de emergência permite à administração, por exemplo, comprar insumos ou equipamentos de saúde sem a exigência prévia de licitação.

Já outras cidades apenas suspenderam aulas e atividades presenciais, como atendimentos, nos prédios públicos.

Em Bernardino de Campos, o governo disse estar preocupado com a população de baixa renda, já que avalia um aumento do desemprego a cidade. De acordo com as autoridades municipais, o prefeito Odilon Rodrigues estuda a possibilidade de fornecer cestas básicas a estas famílias.