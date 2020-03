Sessões da Câmara não terão público durante a “quarentena”

Portaria do presidente suspende a

presença do público desde a última

segunda-feira; sessão será transmitida online

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo suspendeu a presença do público nas sessões — ordinárias ou extraordinárias — a partir de segunda-feira, 23, quando os vereadores se reuniram em sessão extraordinária, às 15h, para votar um projeto que aumenta o repasse do município à Santa Casa. A decisão foi do presidente Paulo Pinhata (MDB), mas não é inédita. Os Legislativos de Ourinhos e Bauru adotaram medida idêntica.

As sessões serão transmitidas pelo site da Câmara, através de um link com o Youtube. O público também foi banido das dependências do Legislativo e as pessoas deverão usar telefone, whatsapp ou email para entrar em contato. Os protocolos físicos só serão aceitos em caso de extrema urgência.

Os funcionários também vão trabalhar em regime de revezamento. Aqueles com sintomas de gripe serão dispensados e ficarão em casa, à disposição da Câmara. Atividades como audiências públicas, sessões solenes, visitas escolares, reuniões e cessão do prédio a particulares estão suspensas.

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo também está restringindo suas atividades. Na semana passada, o prefeito Otacílio Parras determinou a suspensão do processo seletivo que seria realizado no domingo, 22. A suspensão é por tempo indeterminado.

O Ministério Público de Santa Cruz também cancelou o atendimento ao público e os promotores estão trabalhando em regime de plantão. O mesmo acontece com o Poder Judiciário, que suspendeu as audiências e os prazos processuais.

Da mesma forma, a OAB de Santa Cruz do Rio Pardo está restringindo suas atividades. O presidente da subseção, Daniel Picinin Pegorer, anunciou que os trabalhos de triagem foram paralisados, assim como reuniões, grupos de estudos e palestras. Os advogados estão sendo recomendados a evitar a permanência na sede. As medidas vão até 31 de março, mas podem ser prorrogadas.