João Ferreira: ‘O enfrentamento do coronavírus’

O enfrentamento do coronavírus

João Ferreira

Da Equipe de Colaboradores

POLÍTICA Em tempos de restrição dos serviços públicos em decorrência do coronavírus, faz-se necessário implementar medidas para evitar a propagação da doença.

Em muitas cidades da região, houve a adoção de decisões sensatas, tais como o fechamento de academias e a dispensa dos servidores para evitar a aglomeração de pessoas.

Para auxiliar os prefeitos, em geral, que precisam de dicas para enfrentar o coronavírus, sugerimos algumas medidas a serem veiculadas por decreto:

Art. 1º. Ficam proibidas as viagens de sobrinhos e demais parentes em carros oficiais do município.

Art. 2º. Os ocupantes de cargos em comissão estão proibidos de sair mais cedo do expediente para assistir jogos de futebol em São Paulo.

Art. 3º. Fica nomeado o neto do amigo número um do Chefe do Poder Executivo, doravante denominado coronel, para o cargo de fiscal das redes sociais, visando a coleta de informações aleatórias e monitoramento de críticas sobre as medidas (ou a falta delas) necessárias ao combate do coronavírus.

Art. 4º. Ficam suspensas as visitas de pré-candidatos em locais públicos e em cerimônias religiosas que nunca frequentaram.

Art. 5º. Fica designado o assessor de coisas institucionais (ou cargo equivalente) para a limpeza dos microfones de rádios pagas com dinheiro público, evitando a contaminação pelos perdigotos de puxa-sacos.

Art. 6º. Fica suspensa a veiculação de notícias desfavoráveis ao governo e o exercício da atividade de jornalistas com posturas independentes.

Art. 7º. Ficam autorizados os atos de coronelismo, tais como mandonismo, clientelismo, nepotismo, filhotismo, demissão de servidores estáveis, transferência de servidores oposicionistas e tratamento rigoroso com jornalistas e munícipes não alinhados ao governo.

Art. 8º. Ficam suspensos os alvarás de bares e restaurantes com música ao vivo.

Art. 9º. Fica autorizado o despejo de servidores não alinhados ao coronel das residências de escolas municipais.

Art. 11. Fica autorizada a requisição de programas de rádio e páginas de jornal do município para a veiculação de notícias que sejam exclusivamente favoráveis ao coronel, bem como ficam autorizados e estimulados os elogios e adulações, principalmente aquelas vinda de cantores, profissionais da jardinagem, parlamentares e radialistas.

Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as disposições contrárias ao coronel.

Pronto. Com essas medidas, qualquer coronel poderá administrar a sua cidade com a tão desejada mão de ferro. Para combater o coronavírus, é claro.

Pode isso, Arnaldo?

Entrevistado pela rádio Difusora, o prefeito Otacílio afirmou que o salário dos secretários municipais é baixo (quase R$ 8 mil). O prefeito não acha que os salários dos professores e das merendeiras são baixos?

Fujam para as montanhas

Com a pandemia do coronavírus, muitas prefeituras têm exigido o fechamento do comércio.

* João Ferreira é advogado em S. Cruz