REPERCUSSÃO ONLINE:

PLÍNIO RIGON VIVE

PÂNICO NA ITÁLIA

Via Facebook:

Deveria estar assim aqui em Santa Cruz também, já que as pessoas ainda estão desacreditadas dessa pandemia e se comportando como se estivesse no mês de dezembro, como se fossem férias.

— Ve Cardoso (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Mas infelizmente temos que sair pra trabalhar. Senão, morremos de fome.

— Andrea Nascimento (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Que Deus o proteja, sr. Plínio! Foi meu professor, exemplo de homem!

— Luciano Elias (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Um abraço, amigo querido. Estou sofrendo bastante, pois a Itália é minha terra, por ancestralidade.

— Neli Brandini (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Plínio, que bom te ver, embora em momentos dificeis. Tenho uma sobrinha que mora em Firenze e estamos acompanhando a situação aí!

— Luciana Andrade (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

SANTA CRUZ TEM OITO CASOS

SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS

A preocupação é que estão quase inexistentes os testes para confirmação. Dois terços dos infectados são praticamente assintomáticos. E o povão está confundindo quarentena ou isolamento social com feriado prolongado.

— Thiago Cassiolato (Ourinhos-SP)

A prevenção é o melhor remédio! Cuidem dos seus! Façam isolamento!

— Evelyn Rodrigues (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Meu medo é que os estressados corram para os supermercados e esvaziem as prateleiras.

— Bibiane Costa (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

O caso é pra se preocupar, sim, mas nada de precipitação antes da hora. Não há nenhum caso confirmado.

— Danilo Gonçalves (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

“Fotos do Leitor”

Antiga Cadeia Pública e Fórum

— Por Edilson Arcoleze:

A antiga Cadeia Pública e Fórum de Santa Cruz do Rio Pardo funcionavam no mesmo prédio. A cadeia foi inaugurada no ano de 1901 e o prédio tinha um projeto arquitetônico contestado. Ficava na Praça da República, atual Praça Deputado Leônidas Camarinha. Hoje, no mesmo local está o prédio da Associação Comercial Empresarial (ACE), antigo Clube dos XX.